Dijital platformlar reklam pastasını yuttu! Geleneksel medyaya ekonomik kıskaç: Doğru haber alma hakkı tehdit altında
Türkiye'de reklam yatırımlarının yüzde 74'ü dijital mecralara yönelirken, televizyonların reklam gelirlerinden aldığı pay giderek azalıyor. Gazete ve televizyon yayıncılığının ekonomik açıdan güç kaybetmesinin toplumun doğru haber alma hakkını tehdit edebileceğine dikkat çeken uzmanlar, mevcut tablo ve dünyadaki çözüm arayışlarını değerlendirdi.
Bir muhabirin yolsuzluğun peşine düşmesi, bir editörün yüzlerce bilgiyi doğrulaması, bir gazetecinin afet bölgesinden haber geçmesi ya da bir televizyon ekibinin kilometrelerce yol giderek gerçeği görüntülemesi emek, zaman, uzmanlık ve güçlü bir ekonomik altyapı gerektiriyor.
Ancak reklam gelirleri dünya genelinde hızla dijital platformlara kayarken haberi üreten geleneksel medya kuruluşları giderek zorlaşan ekonomik koşullarla karşı karşıya kalıyor. Gazete ve televizyonların gelir kaybı, doğru bilgiyi araştıran, doğrulayan ve kamuoyuna ulaştıran kurumların faaliyetlerini nasıl sürdüreceği sorusunu da gündeme getiriyor.
GÜVENİLİR HABERİN FİNANSMANI NEDEN ÖNEMLİ?
Güvenilir haber kuruluşlarının zayıfladığı bir ortamda oluşan bilgi boşluğu; doğrulanmamış içerikler, manipülasyonlar ve dezenformasyonla dolabiliyor. Haberi üreten kuruluşlar ekonomik açıdan güç kaybederken onu dağıtan platformların büyümesi, gelir dağılımına ilişkin tartışmaları beraberinde getiriyor.
Reklam gelirlerinin büyük bölümü dijital platformlara yönelirken özgün ve güvenilir haberlerin, kamu yararına hazırlanan içeriklerin nasıl finanse edileceği önem kazanıyor.
Burada belirleyici olan yalnızca yayın yapılan mecra değil. Haberin doğrulanması, editoryal bağımsızlık, hesap verebilirlik ve kamu yararı için kaynak ayrılabilmesi de tartışmanın temelini oluşturuyor. Geleneksel medya her zaman doğruyu, dijital medya da her zaman yanlışı temsil etmiyor.
DÜNYADA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
Benzer mali dengesizliklerle karşılaşan ülkeler, haber yayıncıları ile dijital platformlar arasındaki ekonomik ilişkiyi düzenlemek için farklı adımlar attı.
Avustralya, News Media Bargaining Code düzenlemesini hayata geçirdi. Google ve Meta gibi büyük platformlarla haber yayıncıları arasındaki gelir ve pazarlık gücü dengesizliğini azaltmayı amaçlayan düzenlemeyle platformların haber kuruluşlarıyla ticari anlaşmalar yapması için bir çerçeve oluşturuldu.
Kanada'da ise Online News Act ile büyük dijital platformların, haber kuruluşlarına içeriklerinin platformlarda sunulması karşılığında ödeme yapmasını sağlayacak bir pazarlık sistemi oluşturuldu.