Bu tutarın 158 milyar 30 milyon lirası dijital mecralara yöneldi. Dijitalin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 74,18 olarak hesaplandı.

Reklamcılar Derneği ve Deloitte tarafından hazırlanan Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2024 Raporu'na göre Türkiye'de toplam medya yatırımları 2024 yılında 213 milyar liraya ulaştı.

Açık hava reklamlarına 10 milyar 930 milyon lira ayrılırken bu mecranın payı yüzde 5,13 oldu. Radyo yatırımları 3 milyar 300 milyon lirayı aşarak yüzde 1,55'e ulaştı. Sinema reklamlarına yapılan yatırım ise 261 milyon 710 bin lira olarak gerçekleşti.

Televizyon, 38 milyar 860 milyon liralık yatırımla toplam medya yatırımlarından yüzde 18,24 pay aldı.

GAZETELERE 919 MİLYON LİRALIK REKLAM YATIRIMI

Raporda basın yatırımları, gazete ve dergi olarak iki ayrı başlıkta ele alındı. Buna göre 2024 yılında gazete reklam yatırımları 919 milyon lira, dergi yatırımları ise 721 milyon lira oldu.

Gazete ve dergilerin toplam yatırımı 1 milyar 640 milyon liraya ulaşırken basının toplam medya yatırımları içindeki payı yüzde 0,77'de kaldı.

GAZETELERDE REKLAM ALANI VE REKLAMVEREN SAYISI AZALDI

Gazetelerdeki reklam hacmine ilişkin veriler de düşüşü ortaya koydu. 2023 yılında 4 milyon 704 bin santim olan reklam alanı, 2024'te 3 milyon 793 bin santime geriledi.

Aynı dönemde gazetelerde reklamveren sayısı 3 bin 869'dan 3 bin 556'ya düştü. Böylece reklam alanında yüzde 19,4, reklamveren sayısında ise yüzde 8 azalma kaydedildi.