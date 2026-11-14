"Merhaba arkadaşlar, birkaç gündür benimle ve ekip arkadaşım Barış'la ilgili olarak çıkan asılsız haberlerle ilgili açıklama yapmanın zamanı geldi. Haberi ilk gördüğümüzde çok güldük, eğlenceli geldi ama artık yeter. Beni sevdiğinizden eminim, ben de sizi çok ama çok seviyorum. Benim için iyi dileklerinizin, beklentilerinizin olması beni gururlandırır. Ancak Barış, benim sadece ekipteki can arkadaşlarımdan bir tanesi. Biliyorsunuz ki maşallahımız var, şeytan kulağına kurşun, çok iyi bir ekibiz.

"NASİBİMİ KAPATMAYIN"

Ben de Barış da bu ekibin bir parçasıyız; elbette birbirimizin zevkleri, beğenileri ve hobileriyle ilgili paylaşımlarımız oluyor. Çektiğim ve paylaştığım bir fotoğraf için destekleyici yorum yaptı, sadece bu kadar. Barış'la çok iyi iki arkadaş olmaktan öte değiliz, sadece ama sadece çok iyi iki arkadaş. Ay bir de şöyle şeyleri önce bana sorun, hemen aslını söylerim, zaten biliyorsunuz. Hem nasibimi de kapatmayın aslı astarı olmayan haberlerle."

Öte yandan Uzak Şehir dizisinde Erol karakterini canlandıran Barış Yalçın, aşk iddialarıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.