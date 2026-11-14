Gonca Cilasun aşk iddialarına son noktayı koydu! "Kısmetimi kapatmayın"
Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, rol arkadaşı Barış Yalçın ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Sosyal medyada yayılan söylentilere sessiz kalmayan ünlü oyuncu, Yalçın ile aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirterek yalnızca çok iyi arkadaş olduklarını söyledi.
Usta oyuncu Gonca Cilasun'un sosyal medya hesabından bir manzara fotoğrafını "Kalbim şurada kaldı" notuyla ve beyaz kalp emojisi eşliğinde paylaşması, aşk iddialarını beraberinde getirmişti.
AŞK İDDİASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Oyuncunun paylaşımına Barış Yalçın'ın "Kalır tabii" yorumunu yaparak kırmızı kalp emojisi bırakması da dikkatlerden kaçmadı. İkilinin sosyal medyadaki bu etkileşimi, kısa sürede aşk dedikodularının yayılmasına neden oldu.
"SADECE ÇOK İYİ İKİ ARKADAŞIZ"
Hakkında çıkan iddiaların gündem olması üzerine Gonca Cilasun, Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak söylentileri yalanladı. Ünlü oyuncu, Barış Yalçın ile yalnızca arkadaş olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba arkadaşlar, birkaç gündür benimle ve ekip arkadaşım Barış'la ilgili olarak çıkan asılsız haberlerle ilgili açıklama yapmanın zamanı geldi. Haberi ilk gördüğümüzde çok güldük, eğlenceli geldi ama artık yeter. Beni sevdiğinizden eminim, ben de sizi çok ama çok seviyorum. Benim için iyi dileklerinizin, beklentilerinizin olması beni gururlandırır. Ancak Barış, benim sadece ekipteki can arkadaşlarımdan bir tanesi. Biliyorsunuz ki maşallahımız var, şeytan kulağına kurşun, çok iyi bir ekibiz.
"NASİBİMİ KAPATMAYIN"
Ben de Barış da bu ekibin bir parçasıyız; elbette birbirimizin zevkleri, beğenileri ve hobileriyle ilgili paylaşımlarımız oluyor. Çektiğim ve paylaştığım bir fotoğraf için destekleyici yorum yaptı, sadece bu kadar. Barış'la çok iyi iki arkadaş olmaktan öte değiliz, sadece ama sadece çok iyi iki arkadaş. Ay bir de şöyle şeyleri önce bana sorun, hemen aslını söylerim, zaten biliyorsunuz. Hem nasibimi de kapatmayın aslı astarı olmayan haberlerle."
Öte yandan Uzak Şehir dizisinde Erol karakterini canlandıran Barış Yalçın, aşk iddialarıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.