Eda Ece'nin kabus gecesi! hastaneye koşup 'babam' notuyla duyurdu

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin babası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Apar topar hastaneye koşan ünlü isim, sosyal medya hesabından babasının elini tuttuğu fotoğrafı 'Babam' notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin (36) babası rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Apar topar hastanedeki babasının yanına koşan Ece, hastane odasında babasının elini tuttuğu kareyi "Babam" notuyla paylaştı. Ünlü ismin babasının sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evli. Çiftin Mina İpek adında bir kızı bulunuyor. (Fotoğraf: DHA) "EN DEĞERLİ VARLIKLARIM" Eda Ece'nin anne ve babası daha önce koronavirüse yakalanmıştı. Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin durumunun iyi olduğunu, ancak babasının durumunun ciddi olduğunu duyurmuştu.