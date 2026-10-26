"Ata toprağını neden Jülide Hanım'a bıraksın? 'Hissemi paylaştır' diyerek vekâleti bana verdi. Şahitlerim bile var. Dayım fazla ilaç kullanıyordu, o hâlinden istifade ederek vasiyeti istediği gibi yaptırdı Jülide Hanım. Dayım zaten ona yaşarken çok şey bıraktı. Evler, arabalar... Hak ettiğinden de fazlasını yaptı. Mirasını bu şekilde bırakması zaten kişilik yapısına aykırı. Onu gerçekten tanıyan insanlar da 'Kadir asla böyle bir şey yapmaz' diyor. Vasiyetteki bir diğer anlamsız yer, eğer Jülide Hanım dayımdan önce ölürse dayımın malları 3 vakfa kalacakmış. Yani dayım yaşarken kendi evinde kiracı olacakmış. Böyle saçma bir şey olabilir mi?"

"BENİ HİÇ SEVMEDİ" Dayınız hayattayken Jülide Hanım'la aranız nasıldı? "Beni hiçbir zaman sevmedi. Açıkça da bunu söylemişti. Jülide Hanım dayımın bütün arkadaşlarıyla, akrabalarıyla arasını bozdu. Dayımın eski şoförüne bile tahammül edemedi. Dayıma kan verdiği için işten atıldığını ben de biliyordum ama ayıp olur diye dile getirmedim. Dayımı kim sevip yanında oluyorsa o kişiyi dayımdan uzaklaştırmaya çalıştı. Jülide Hanım bunu sistematik olarak yaptı. Dayımı dolduruşa getirip bunu yapıyordu. 2012'de dayım ameliyat olduğunda Türkiye'nin bütün starları hastaneye geldi. 2025'te ise Sermiyan Midyat dışında tek bir isim gelmedi."

"TELEFONU JÜLİDE KURAL'DAYDI" Neden? "Sanatçı arkadaşlarımdan duydum: 'Biz Kadir'i arıyoruz, niye telefonlarımıza cevap vermiyor?' Telefonlarına cevap vermiyordu çünkü telefonu Jülide Hanım'ın elindeydi, istediğine cevap veriyordu. Arayanları da söylemiyordu. İnsanlar da uzaklaştı dayımdan. Jülide Hanım evde çalışan kadını bile güya 600 TL çaldı diye 'hırsız' diyerek kovdu."

Jülide Hanım mirası sizce nasıl değerlendirecek? "Mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak. Şimdi kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor? Dayımın son şoförü bıraktı havalimanına. Hatta şoförle havalimanında tartışmış. İşten çıkarmış, 'Tazminatı da Kadir'den alırsın' demiş. 3 sene dayıma hizmet etmiş şoförüne, ölmüş insandan tazminatını al diyen biri Jülide Hanım..."