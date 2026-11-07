Melisa Döngel'den evlilik itirafı! Murda ile aşk iddialarına son noktayı koydu
Rapçi Murda ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlayan Melisa Döngel, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Evlilik ve annelik hayallerini dile getiren oyuncu, hayatında sevgi ve saygıya dayalı ciddi bir ilişki istediğini söyledi.
Oyuncu Melisa Döngel, aşk hayatından evlilik ve annelik hayallerine kadar merak edilen konular hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Evlilik konusunda düşüncelerinin değiştiğini belirten Melisa Döngel, hayatında geçici bir ilişki yerine sevgi ve saygıya dayalı ciddi bir birliktelik istediğini dile getirdi.
"KAS DEĞİL MANEVİYAT ÖNEMLİ"
Hayalindeki eşin nasıl biri olması gerektiğini de anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Boş bir aşk istemiyorum; 'hadi beraber olduk, vakit geçirdik' gibi değil. Artık evliliği çok istiyorum. Kas veya benzeri şeylerden ziyade maneviyat, kadına verilen değer, saygı ve sevgi çok daha önemli. Adam gibi biri çıksın, ben de onu adam gibi seveyim, o da beni adam gibi sevsin istiyorum."
MURDA İLE AŞK YAŞADI MI?
Rapçi Murda ile adı aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, aralarındaki ilişkinin yalnızca arkadaşlıktan ibaret olduğunu belirtti. Birlikte iki klip çektiklerini ve bu süreçte güzel bir arkadaşlık kurduklarını söyleyen oyuncu, iddialara son noktayı koydu.
Hürriyet'in haberine göre Murda'yı çok sevdiğini ve değer verdiğini belirten Döngel, ünlü rapçinin doğum gününe de katıldığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Beraber iş yaptık, güzel iki klip çektik, enerjimiz tuttu. Kendisi çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım. Doğum günüme de katıldı. Ancak ilişki falan yok, çok zorlamayın. Şu an aşk yok bende ama olmasını çok istiyorum."
ANNE OLMAK İSTİYOR
Evlilik hayalinin yanı sıra anne olmayı da çok istediğini dile getiren Melisa Döngel, kız kardeşi Elif ile yaşadığı deneyimin kendisine küçük yaşlardan itibaren önemli sorumluluklar kazandırdığını anlattı.
Kız kardeşinin kendisiyle uzun süredir birlikte yaşadığını belirten oyuncu, Elif'i kendi çocuğu gibi gördüğünü söyledi. Annelik duygusuna yabancı olmadığını ifade eden Döngel, gelecekte kendi çocuğu olduğunda göstereceği hassasiyeti şimdiden bildiğini dile getirdi:
"Ben zaten annelik tecrübesini tattım çünkü kız kardeşim benimle çok küçük yaştan beri beraber yaşıyor. Sorumluluk denilen şeyi ben ilk orada tecrübe ettim. Elif zaten benim kendi kızım gibi. Kendi çocuğum olduğunda nasıl bir hassasiyet göstereceğimi şimdiden çok iyi biliyorum. Anneliği çok istiyorum."