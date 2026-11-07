Oyuncu Melisa Döngel , aşk hayatından evlilik ve annelik hayallerine kadar merak edilen konular hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Evlilik konusunda düşüncelerinin değiştiğini belirten Melisa Döngel, hayatında geçici bir ilişki yerine sevgi ve saygıya dayalı ciddi bir birliktelik istediğini dile getirdi.

"Boş bir aşk istemiyorum; 'hadi beraber olduk, vakit geçirdik' gibi değil. Artık evliliği çok istiyorum. Kas veya benzeri şeylerden ziyade maneviyat, kadına verilen değer, saygı ve sevgi çok daha önemli. Adam gibi biri çıksın, ben de onu adam gibi seveyim, o da beni adam gibi sevsin istiyorum."

Hayalindeki eşin nasıl biri olması gerektiğini de anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

MURDA İLE AŞK YAŞADI MI?

Rapçi Murda ile adı aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, aralarındaki ilişkinin yalnızca arkadaşlıktan ibaret olduğunu belirtti. Birlikte iki klip çektiklerini ve bu süreçte güzel bir arkadaşlık kurduklarını söyleyen oyuncu, iddialara son noktayı koydu.

Hürriyet'in haberine göre Murda'yı çok sevdiğini ve değer verdiğini belirten Döngel, ünlü rapçinin doğum gününe de katıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Beraber iş yaptık, güzel iki klip çektik, enerjimiz tuttu. Kendisi çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım. Doğum günüme de katıldı. Ancak ilişki falan yok, çok zorlamayın. Şu an aşk yok bende ama olmasını çok istiyorum."