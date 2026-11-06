Bahar Candan, ünlü isimlerin katıldığı özel etkinliğe hazırlanarak gitmesine rağmen mekâna alınmadı. Yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme gelen Candan, olay sonrası yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Dijital bir platformun 10. yıl kutlaması, çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Geceye katılmak için hazırlık yapan Bahar Candan ise mekana gelmesine rağmen içeri alınmadı. Yaşananlar magazin gündeminde dikkat çekti.

(Foto: Sosyal medya) "ASLINDA GÜZEL KIZIM" Kutlama gecesi için saatler öncesinden hazırlanmaya başlayan Bahar Candan, siyah ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti. Kuaföre de giden Candan, hazırlık sırasında saçlarının yandığını söyledi. Mekana giriş yapmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Candan, "Kamerada çirkin çıkıyorum ama aslında güzel kızım. Kendimi izleyince üzülüyorum, magazin fobisi oluştu bende. İçeride arkadaşlarım var, beni alacaklar" ifadelerini kullandı.

(Foto: Sosyal medya) MEKANA ALINMAYINCA AÇIKLAMA YAPTI Magazin Burada'da yer alan habere göre, röportajın ardından etkinliğe katılmak üzere mekana yönelen Bahar Candan içeri alınmadı. Bir süre kenarda bekleyen Candan, bu sırada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.