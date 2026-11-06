Gerçek adı Hakan Durmuş olan ve Almanya'da yaşayan rapçi Killa Hakan, 2 Kasım'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Günlerdir hastanede tedavi gören sanatçının sağlık durumuyla ilgili avukatı Şükrü Sarıdere'den açıklama geldi.

(Foto: Sosyal medya)

Sarıdere, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Killa Hakan'ın sağlık durumunun geçen haftaya kıyasla daha iyi olduğunu belirtti. Bu gelişmenin kendilerine umut verdiğini ancak tedavi sürecinin henüz devam ettiğini ifade etti.

"İNANCIMIZ TAM"

Sanatçının akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle karbondioksit gazını vücudundan yeterince atamadığını aktaran Sarıdere, doktorların bu nedenle Killa Hakan'ı bilinçli olarak uyuttuğunu söyledi. Sarıdere, açıklamasında, "Fakat Killa Hakan, hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.