Killa Hakan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Avukatından açıklama geldi
Yoğum bakımda tedavi gören Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere, rapçinin sağlık durumunun geçen haftaya göre daha iyi olduğunu açıkladı. Tedavisinin sürdüğünü belirten Sarıdere, sanatçının yakın zamanda taburcu olmasını umut ettiklerini söyledi.
Gerçek adı Hakan Durmuş olan ve Almanya'da yaşayan rapçi Killa Hakan, 2 Kasım'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Günlerdir hastanede tedavi gören sanatçının sağlık durumuyla ilgili avukatı Şükrü Sarıdere'den açıklama geldi.
Sarıdere, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Killa Hakan'ın sağlık durumunun geçen haftaya kıyasla daha iyi olduğunu belirtti. Bu gelişmenin kendilerine umut verdiğini ancak tedavi sürecinin henüz devam ettiğini ifade etti.
"İNANCIMIZ TAM"
Sanatçının akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle karbondioksit gazını vücudundan yeterince atamadığını aktaran Sarıdere, doktorların bu nedenle Killa Hakan'ı bilinçli olarak uyuttuğunu söyledi. Sarıdere, açıklamasında, "Fakat Killa Hakan, hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.
MESLEKTAŞLARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Killa Hakan'ın sağlık durumunun müzik dünyasında da üzüntü yarattığı öğrenildi. Rapçinin meslektaşları Ceza, Yener Çevik, Summer Cem, Eko Fresh ve Ayaz Kaplı, sanatçıyı hastanede ziyaret etti.
Öte yandan hayatının "Duvarın Ötesinde Killa Hakan" adıyla beyazperdeye taşınması planlanan rapçinin 12 Aralık'ta vereceği konser için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Avukatı Şükrü Sarıdere, Killa Hakan'ın yakın zamanda taburcu olarak konsere bizzat katılmasını beklediklerini ifade ederek sevenlerinden dua istedi.