Emre Altuğ, ilk göz ağrısı oğlu Kuzey'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Babasının boyunu geçen Kuzey'in son hali dikkat çekerken, Altuğ'un oğluna yönelik sevgi dolu sözleri sosyal medyada beğeni topladı.

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 10 Ağustos 2008'de İstanbul düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Hüseyin Kuzey (2009) ve Uzay Tuncer (2012) adında iki oğlu dünyaya geldi.

(Foto: A Haber arşiv) 2015 yılında yedi yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran ikili, ayrılıklarının ardından çocukları için bir araya gelmeye devam etti. Eski eşler, özel günlerde yaptıkları paylaşımlarla da gündeme geldi.

(Foto: Sosyal medya) EMRE ALTUĞ'DAN OĞLU KUZEY'E DUYGUSAL MESAJ Son olarak Emre Altuğ, oğlu Kuzey'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Jet sörfüne olan ilgisiyle bilinen Kuzey'e seslenen ünlü şarkıcı, evladına duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi: "Bugün Kuzey'imin doğum günü. Doğduğun günden beri güneş gibi parlıyorsun. Işığın hiç solmasın, Allah yolunu açık etsin. Sana sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Seni seviyorum oğlum, iyi ki doğdun!"