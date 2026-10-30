Osimhen ikinci kez baba oldu! Galatasaray'ın Konya yolculuğunda mutlu haber
Sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle adından söz ettiren Victor Osimhen, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, eşi Stefanie Kim Ladewig ile ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin bebeklerine verdiği isim de belli oldu.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ve eşi Stefanie Kim Ladewig, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. İkinci kez anne-baba olan çiftin mutluluğu, spor ve magazin dünyasında ilgi gördü.
Öte yandan Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşma öncesinde Konya'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarların pankartları ve tezahüratlarıyla karşılandı.
KAFİLEYE SONRADAN KATILACAK
Kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen, sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in doğumu nedeniyle takımla birlikte Konya'ya gitmedi. İkinci kez baba olan Nijeryalı futbolcu, bu özel günde ailesinin yanında olmayı tercih etti.
Osimhen'in 30 Ekim Cuma günü Konya'ya giderek sarı-kırmızılı kafileye katılması bekleniyor.
BEBEKLERİNİN İSMİ DE BELLİ OLDU
GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI
Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun ikinci kez baba olmasının ardından bir tebrik mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve Stefanie Kim Ladewig çiftinin Liora Audrey adını verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği duyuruldu.
Açıklamada, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Liora Audrey, çiftin ikinci çocuğu oldu. Osimhen'in 2022 yılında dünyaya gelen bir çocuğu daha bulunuyor.