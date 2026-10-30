Galatasaray 'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ve eşi Stefanie Kim Ladewig, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. İkinci kez anne-baba olan çiftin mutluluğu, spor ve magazin dünyasında ilgi gördü.

Kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen, sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in doğumu nedeniyle takımla birlikte Konya'ya gitmedi. İkinci kez baba olan Nijeryalı futbolcu, bu özel günde ailesinin yanında olmayı tercih etti.

BEBEKLERİNİN İSMİ DE BELLİ OLDU

(Foto: Sosyal medya)

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun ikinci kez baba olmasının ardından bir tebrik mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve Stefanie Kim Ladewig çiftinin Liora Audrey adını verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği duyuruldu.

Açıklamada, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Liora Audrey, çiftin ikinci çocuğu oldu. Osimhen'in 2022 yılında dünyaya gelen bir çocuğu daha bulunuyor.