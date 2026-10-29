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Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı! Can Öz'den duygulandıran sözler

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı! Can Öz'den duygulandıran sözler

58 yaşında hayatını kaybeden Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı geçen hafta toprağa veren ve bir süredir kanser tedavisi gören Can yayınları genel yayın yönetmeni Cem Akaş, dün hayatını kaybetti.

Cem Akaş'ın oğlu da vefat etmişti. (Foto: DHA)Cem Akaş'ın oğlu da vefat etmişti. (Foto: DHA)

Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akaş'ın naaşı, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede Akaş'ın annesi Nüvit Akaş, kardeşi Derya Akaş ve eşi Esra Özdoğan Akaş'ın yanı sıra aile üyeleri de taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına oyuncu Selma Ergeç, Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz, şair ve yazar Sunay Akın, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yürütme Kurulu Başkanı Görgün Taner ve yazar Yekta Kopan'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

"ÖNCE EVLADI SONRA KENDİSİ"

Cenazeye katılan sanatçı Zülfü Livaneli, "Büyük bir trajedi. Önce evladını geçen hafta burada uğurlamak, sonra babayı... İnanılmaz bir acı. Nasıl katlanılır bilmiyorum. Son zamanlarda en son redaksiyonunu yaptığı kitap benim kitabımdı. Hep çalışıyorduk. Her gün haberleşiyorduk. Türkiye'de bu kadar kibar, nazik, centilmen, asil bir insanın, bir dostun kaybı; bir yazarın, bir müzisyenin ve bir yayıncının kaybı hepimiz için acı oldu. Zaten hastalıkla çok boğuştu. Doğada adalet yok. Doğa bizim ölçülerimize göre işlemiyor. Artık yapacak bir şey yok, sabır diliyorum. Böyle durumlarda insanın çaresizliğini anlıyoruz. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı! Can Öz'den duygulandıran sözler - 1

"HAKİKİ BİR ENTELEKTÜELİ KAYBETTİK"

Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz, "Yasımızı tutuyoruz. Belki bu durumun trajikliğinden dolayı herkesin daha çok dikkatini çekti ama aslında geride çok önemli bir entelektüelin kaybı kaldı. Eşine ender rastlanan, artık yetişmeyen, görmediğimiz; kendisiyle değil, hep başkalarıyla meşgul olan, hep çalışan, kendini yazıya, sanata ve edebiyata adamış çok değerli bir ismi kaybettik. Dolayısıyla biz, Cem'in yaşadığı trajediden ziyade onun ileride anlaşılacak değerini, kıymetini ve onun gibi insanların Türkiye için önemini anlatmaya çalışacağız. Türkiye için çok büyük bir kayıp bence. Beş senedir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Çok iyi bir yazar, çok iyi bir editör ama hepsinden önemlisi, yazı çizi için yaşayan, başkalarına katkı sağlayan, kendisi hiç görünmeyen, hiç ortaya çıkmayan, kendisinden bahsetmeyen hakiki bir entelektüeli kaybettik." dedi.

Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı! Can Öz'den duygulandıran sözler - 2

CEM AKAŞ HAKKINDA

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in torunu olan ve Serdengeçtiler ailesinden gelen Cem Akaş, 1968 yılında Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu ve 1974 yılına kadar burada yaşadı. İlkokul döneminde Türkiye'ye gelerek ailesiyle birlikte İzmit'e yerleşti.

Seka İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra Robert Kolej'de yatılı eğitim aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği eğitimi almaya başlamasıyla İstanbul'a taşındı. Aynı üniversitede siyaset bilimi alanında yüksek lisans çalışmalarına başlayan Akaş, eğitimini ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde siyaset kuramı üzerine sürdürdü.

Akaş, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. Yayımlanan ilk öyküsü ise "Gerçeğin Öte Yanında" oldu.

TRT 2'de 1993-1994 yıllarında "Okudukça" programını hazırlayıp sunan Akaş, 1992-2004 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları'nda farklı görevlerde çalıştı. Sabancı Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık dersleri verdi. Ayrıca serbest editörlük ve çevirmenlik yaptı.

Cem Akaş, 2005 yılında G Yayın Grubu'nu kurdu. 2011'de Ku-Ko Kurgu kolektifini kurarak merkez komitesinde yer aldı. 2013'te kültür endüstrisi, kültür ve yaşam kültürü alanlarında dersler sunan Hayat Bilgisi'nin kurucuları arasında bulundu. Eylül 2014'te Koç Üniversitesi Yayınları'nın yönetici direktörlüğünü üstlendi.

Mart 2018'den itibaren Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Cem Akaş, fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan ile evliydi.

Akaş'ın öykü ve denemeleri ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, İspanya, Kanada, Macaristan ve Yunanistan'da yayımlandı.

Başlıca eserleri arasında "Noktanın Kesişimleri Antolojisi" (1990), "7", "Gizli Hava Müzesi", "Olgunluk Çağı Üçlemesi", "Gitmeyecekler İçin Urbino", "Tekerleksiz Bisikletler", "Sincaplı Gece", "Zamanın En Kısa Hali" ve "Ofelya" yer alıyor.

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