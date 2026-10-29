"HAKİKİ BİR ENTELEKTÜELİ KAYBETTİK"

Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz, "Yasımızı tutuyoruz. Belki bu durumun trajikliğinden dolayı herkesin daha çok dikkatini çekti ama aslında geride çok önemli bir entelektüelin kaybı kaldı. Eşine ender rastlanan, artık yetişmeyen, görmediğimiz; kendisiyle değil, hep başkalarıyla meşgul olan, hep çalışan, kendini yazıya, sanata ve edebiyata adamış çok değerli bir ismi kaybettik. Dolayısıyla biz, Cem'in yaşadığı trajediden ziyade onun ileride anlaşılacak değerini, kıymetini ve onun gibi insanların Türkiye için önemini anlatmaya çalışacağız. Türkiye için çok büyük bir kayıp bence. Beş senedir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Çok iyi bir yazar, çok iyi bir editör ama hepsinden önemlisi, yazı çizi için yaşayan, başkalarına katkı sağlayan, kendisi hiç görünmeyen, hiç ortaya çıkmayan, kendisinden bahsetmeyen hakiki bir entelektüeli kaybettik." dedi.