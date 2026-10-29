Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı! Can Öz'den duygulandıran sözler
58 yaşında hayatını kaybeden Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı geçen hafta toprağa veren ve bir süredir kanser tedavisi gören Can yayınları genel yayın yönetmeni Cem Akaş, dün hayatını kaybetti.
Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akaş'ın naaşı, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede Akaş'ın annesi Nüvit Akaş, kardeşi Derya Akaş ve eşi Esra Özdoğan Akaş'ın yanı sıra aile üyeleri de taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına oyuncu Selma Ergeç, Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz, şair ve yazar Sunay Akın, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yürütme Kurulu Başkanı Görgün Taner ve yazar Yekta Kopan'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
"ÖNCE EVLADI SONRA KENDİSİ"
Cenazeye katılan sanatçı Zülfü Livaneli, "Büyük bir trajedi. Önce evladını geçen hafta burada uğurlamak, sonra babayı... İnanılmaz bir acı. Nasıl katlanılır bilmiyorum. Son zamanlarda en son redaksiyonunu yaptığı kitap benim kitabımdı. Hep çalışıyorduk. Her gün haberleşiyorduk. Türkiye'de bu kadar kibar, nazik, centilmen, asil bir insanın, bir dostun kaybı; bir yazarın, bir müzisyenin ve bir yayıncının kaybı hepimiz için acı oldu. Zaten hastalıkla çok boğuştu. Doğada adalet yok. Doğa bizim ölçülerimize göre işlemiyor. Artık yapacak bir şey yok, sabır diliyorum. Böyle durumlarda insanın çaresizliğini anlıyoruz. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.