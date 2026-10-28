Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş ile Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 22 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ailesi, genç yaşta yaşamını yitiren Can Akaş'ın ölümünde elektronik sigaranın etkili olduğunu öne sürerek bu konuda uyarılarda bulunmuştu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Cem Akaş'ın da hayatını kaybettiği bildirildi. Oğlunun vefatıyla büyük acı yaşayan ve Can Akaş'ın cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görülen 58 yaşındaki yazarın ölüm haberi, Can Yayınları tarafından duyuruldu.

"Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

"NE KADAR ÖMRÜM VAR BİLMİYORUM" DEMİŞTİ

Cem Akaş, oğlu Can Akaş'ın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, elektronik sigaranın olası zararlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Farkında bile olmuyoruz yanı başımızda sapasağlam bir genç… Bizim farkındalığımız biraz daha artmış olsa şu an yaşıyor olacaktı. Ben 5 yıldır kanser tedavisi görüyorum, ne kadar ömrüm var bilmiyorum ama kalan zamanımı bu lanet şeyle uğraşmak için ayıracağım."