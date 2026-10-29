Paramparça, Elimi Bırakma ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan Alina Boz , 2023 yılının Aralık ayında işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile hayatını birleştirmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Umut Evirgen de eşinin aşerme yaşamadığını belirterek, "Altıncı aya giriyoruz, hiçbir şey istemedi." dedi. Evirgen ayrıca doğumun Türkiye'de gerçekleşeceğini açıkladı.

"Güzel geçiyor. Eğleniyorum kendi kendime... Çalışmadığım süreçte bir yerlere gidip sinema, belgesel ve tiyatro izliyorum. Aşermem yok."

Altı aylık hamile olan Alina Boz, hamilelik sürecinin güzel geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bir kız bebek bekleyen ikili, şimdilerde anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülenen çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Umut Evirgen ise kızlarının annesine benzemesini istediğini belirterek eşine övgüler yağdırdı. Evirgen, "Yüzde yüz annesine çeksin. Güzelliği… Benim gibi kara olmasın." dedi.

Gazete Magazin'in haberine göre ünlü oyuncu, kızının babası Umut Evirgen'in çalışkanlığını örnek almasını istediğini belirterek, "Çalışkanlığını almasını isterim. Ne yapacağını bilir, hızlı ve doğru karar verir." ifadelerini kullandı.

SETLERE DÖNECEK Mİ?

Anne olduktan sonra oyunculuğa ne zaman döneceği de sorulan Alina Boz, önceliğinin bebeğiyle vakit geçirmek olacağını söyledi.

Boz, "Bebekle geçirmem gereken zaman var. Ben de bu süreç için heyecanlıyım. Sonrasında bu işler kısmet. Babası bakar." diyerek doğum sonrasına ilişkin planlarını anlattı.

Eşinin sözlerine karşılık veren Umut Evirgen ise kızının bakımını üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, "Kız çocuğu babasına düşkün olur derler. Seve seve bakarım." ifadelerini kullandı.