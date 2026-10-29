Alina Boz ve Umut Evirgen’den kızları hakkında açıklama! Doğum yeri belli oldu
İlk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Alina Boz ve Umut Evirgen, Nişantaşı’nda görüntülendi. Altı aylık hamile olan Boz, eşinde beğendiği özellikleri anlatırken Evirgen’in kızlarıyla ilgili dileği de dikkat çekti.
Paramparça, Elimi Bırakma ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan Alina Boz, 2023 yılının Aralık ayında işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile hayatını birleştirmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.
"AŞERMEM YOK"
Bir kız bebek bekleyen ikili, şimdilerde anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülenen çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Altı aylık hamile olan Alina Boz, hamilelik sürecinin güzel geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Güzel geçiyor. Eğleniyorum kendi kendime... Çalışmadığım süreçte bir yerlere gidip sinema, belgesel ve tiyatro izliyorum. Aşermem yok."
Umut Evirgen de eşinin aşerme yaşamadığını belirterek, "Altıncı aya giriyoruz, hiçbir şey istemedi." dedi. Evirgen ayrıca doğumun Türkiye'de gerçekleşeceğini açıkladı.
"YÜZDE YÜZ ANNESİNE ÇEKSİN"
Muhabirlerin, "Bebeğinizin eşinizden hangi özelliğini almasını istersiniz?" sorusuna Alina Boz, eşinin çalışkanlığını örnek göstererek yanıt verdi.
Gazete Magazin'in haberine göre ünlü oyuncu, kızının babası Umut Evirgen'in çalışkanlığını örnek almasını istediğini belirterek, "Çalışkanlığını almasını isterim. Ne yapacağını bilir, hızlı ve doğru karar verir." ifadelerini kullandı.
Umut Evirgen ise kızlarının annesine benzemesini istediğini belirterek eşine övgüler yağdırdı. Evirgen, "Yüzde yüz annesine çeksin. Güzelliği… Benim gibi kara olmasın." dedi.
SETLERE DÖNECEK Mİ?
Anne olduktan sonra oyunculuğa ne zaman döneceği de sorulan Alina Boz, önceliğinin bebeğiyle vakit geçirmek olacağını söyledi.
Boz, "Bebekle geçirmem gereken zaman var. Ben de bu süreç için heyecanlıyım. Sonrasında bu işler kısmet. Babası bakar." diyerek doğum sonrasına ilişkin planlarını anlattı.
Eşinin sözlerine karşılık veren Umut Evirgen ise kızının bakımını üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, "Kız çocuğu babasına düşkün olur derler. Seve seve bakarım." ifadelerini kullandı.