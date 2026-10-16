Müzisyen Soner Olgun hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu
Türk Halk Müziği’ni kendine özgü yorumuyla yeniden ele alan usta sanatçı Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Olgun’un vefat haberi sosyal medya hesabından duyurulurken sanatçının 18 Ekim Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun'un sağlık durumu geçtiğimiz hafta ağırlaşmıştı. Hastaneye kaldırılan usta müzisyen, yoğun bakımda tedavi altına alınarak entübe edilmişti.
ACI HABER GELDİ
67 yaşındaki Soner Olgun'dan bugün acı haber geldi.
"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haber, Soner Olgun'un sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda, "Soner Olgun'u kaybettik" ifadesine yer verildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Türk Halk Müziği'ni modern enstrümanlar ve kendine özgü yorumuyla yeniden ele alan Olgun, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.