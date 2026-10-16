Soner Olgun, ilk olarak 30 Ağustos'ta yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Normal odaya alınan sanatçı, iki gün sonra kendi isteğiyle taburcu edilmişti. Tedavisine evde devam edilen Olgun, günler sonra sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

"LETAFET" ALBÜMÜYLE MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI

1959 yılında Fethiye'de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. Sanatçı, ilk albümü "Letafet" ile müzik dünyasına adım attı.

Olgun, 1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan sanatçının, sözleri veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor. Soner Olgun, Özlem Koldaş ile evliliğinden dünyaya gelen Elif adında bir kız çocuğu babasıydı.