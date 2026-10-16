-°C
CANLI YAYIN

Müzisyen Soner Olgun hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Müzisyen Soner Olgun hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Türk Halk Müziği’ni kendine özgü yorumuyla yeniden ele alan usta sanatçı Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Olgun’un vefat haberi sosyal medya hesabından duyurulurken sanatçının 18 Ekim Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun'un sağlık durumu geçtiğimiz hafta ağırlaşmıştı. Hastaneye kaldırılan usta müzisyen, yoğun bakımda tedavi altına alınarak entübe edilmişti.

(Foto: A Haber arşiv)(Foto: A Haber arşiv)

ACI HABER GELDİ

67 yaşındaki Soner Olgun'dan bugün acı haber geldi.

"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haber, Soner Olgun'un sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda, "Soner Olgun'u kaybettik" ifadesine yer verildi.

Müzisyen Soner Olgun hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu - 1

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Türk Halk Müziği'ni modern enstrümanlar ve kendine özgü yorumuyla yeniden ele alan Olgun, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Müzisyen Soner Olgun hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu - 2

İLK OLARAK 30 AĞUSTOS'TA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Soner Olgun, ilk olarak 30 Ağustos'ta yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Normal odaya alınan sanatçı, iki gün sonra kendi isteğiyle taburcu edilmişti. Tedavisine evde devam edilen Olgun, günler sonra sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Müzisyen Soner Olgun hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu - 3

"LETAFET" ALBÜMÜYLE MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI

1959 yılında Fethiye'de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. Sanatçı, ilk albümü "Letafet" ile müzik dünyasına adım attı.

Olgun, 1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan sanatçının, sözleri veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor. Soner Olgun, Özlem Koldaş ile evliliğinden dünyaya gelen Elif adında bir kız çocuğu babasıydı.

#Soner Olgun
Ali İhsan Kaya’nın ölümünden önce eşine gönderdiği veda mesajı ortaya çıktı
Sonraki Haber
Ali İhsan Kaya’nın ölümünden önce eşine gönderdiği veda mesajı ortaya çıktı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın