İş insanı Ali İhsan Kaya’nın ölümünün ardından çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybettiği gün eşiyle boşanma davası olduğu belirtilen Kaya’nın, ölümünden önce eşine gönderdiği veda mesajı da gün yüzüne çıktı.

Sosyetenin tanınmış iş insanlarından Ali İhsan Kaya, 12 Ekim'de aracında ölü bulunmuştu. Kaya'nın ölümünün ardından boşanma sürecinde olduğu eşi Ayşe Burcu Kaya ile ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, Kaya'nın hayatını kaybettiği gün eşiyle boşanma davası vardı.

BOŞANMA SÜRECİNDE AYNI EVDE YAŞIYORLARDI

İş insanı Ali İhsan Kaya'nın ölümünün ardından olayın ayrıntıları merak konusu oldu. İddialara göre Kaya ile eşi Ayşe Burcu Kaya, boşanma sürecindeydi. Maddi bir sıkıntısı olmadığı belirtilen Kaya'nın eşinden ayrılmak istemediği öne sürüldü.

Çiftin, boşanma sürecinde aynı evde yaşamalarına rağmen ayrı odalarda kaldıkları iddia edildi. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, Ali İhsan Kaya'nın hayatını kaybettiği gün eşiyle boşanma davası vardı.

ARACININ İÇİNDE CANINA KIYDI

Sabah saatlerinde spora gitmek için evden çıkan Ali İhsan Kaya, eşine veda edip "Sizi çok seviyorum, elveda" diye mesaj attı.

Ardından da aracının içinde canına kıydı. Yaşanan trajik olay, Kaya Ailesi'ni yasa boğdu. Evlerinde gerçekleşen taziyede Kaya'nın kardeşleri, Ayşe Hanım'ı suçlayıp tartışma yaşadı.

(Foto: Sosyal medya)