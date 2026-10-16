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Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle pazar akşamı ATV'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle pazar akşamı ATV'de

Cem Öğretir’in sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster?, 10 milyon TL’lik büyük ödülü ve yenilenen para ağacıyla 18 Ekim Pazar saat 20.00’de ATV’de izleyiciyle buluşacak.

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir'in sunumuyla pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor.

(Foto: ATV)(Foto: ATV)

BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL

Yeni sezonunda para ödüllerini de artıran yarışmanın en yüksek para ödülü 10 milyon TL olurken diğer 14 sorunun da para değerleri yükseldi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? CEM ÖĞRETİR'İN SUNUMUYLA PAZAR ATV'DE!

Efsane yarışma programı, yeni sunucusu ve yeni para ağacıyla pazar saat 20.00'de ATV'de!

(Foto: ATV)(Foto: ATV)

#Cem Öğretir #ATV #Kim Milyoner Olmak İster
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