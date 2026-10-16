ATV 'nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ?, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir 'in sunumuyla pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor.

BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL

Yeni sezonunda para ödüllerini de artıran yarışmanın en yüksek para ödülü 10 milyon TL olurken diğer 14 sorunun da para değerleri yükseldi.

Efsane yarışma programı, yeni sunucusu ve yeni para ağacıyla pazar saat 20.00'de ATV'de!

(Foto: ATV)