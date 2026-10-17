Eğitimlerine devam etmeye çalışan öğrenciler ve tedavi görmek için Mısır'a gitmek zorunda kalan hastalar, bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Gamze Özçelik de kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

Önce Mısır'da eğitimlerine devam eden Gazzeli öğrencileri ziyaret eden Özçelik, daha sonra tedavi süreçlerine destek olduğu çocukları görmek için hastaneye gitti. Çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenen Özçelik, bölgeden ayrılmak zorunda kalan insanların yaşadığı güçlükleri dile getirdi.

KISITLI İMKANLARA RAĞMEN EĞİTİME DEVAM EDİYORLAR

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Özçelik, Gazzeli öğrencilerin ve öğretmenlerin kısıtlı imkânlara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti. Tedavi amacıyla Mısır'a gelen hastaların yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'den Mısır'a gelen öğrenciler ve öğretmenler, kısıtlı imkânlara rağmen eğitime devam etmeye çalışıyorlar.

Ciddi hastalıklar ve ağır yaralarla Gazze'den Mısır'a tedavi için gelen binlerce insan var. Hem hastalar hem de aileleri için bu süreç hiç de kolay değil. Her birinin geride bıraktıkları, yaşadıkları ve önlerinde uzanan yol farklı. Ancak bu yolculukta desteklerinize ihtiyaçları var."