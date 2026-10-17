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Gamze Özçelik Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gamze Özçelik Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Oyunculuğu bırakarak yardım çalışmalarına yönelen Gamze Özçelik, Gazze'de yaşanan insani krizin mağdurlarına destek olmaya devam ediyor. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla bölgedeki yetim çocuklar için projeler yürüten Özçelik, Mısır'da eğitim gören Gazzeli öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Ünlü isim, ardından tedavilerine destek olduğu çocuklarla hastanede bir araya geldi.

Binlerce masum insan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Eğitimlerine devam etmeye çalışan öğrenciler ve tedavi görmek için Mısır'a gitmek zorunda kalan hastalar, bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Gamze Özçelik de kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

Gamze Özçelik Mısır'da Gazzeli çocuklarla buluştu. (Foto: Sabah)Gamze Özçelik Mısır'da Gazzeli çocuklarla buluştu. (Foto: Sabah)

GAZZELİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Önce Mısır'da eğitimlerine devam eden Gazzeli öğrencileri ziyaret eden Özçelik, daha sonra tedavi süreçlerine destek olduğu çocukları görmek için hastaneye gitti. Çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenen Özçelik, bölgeden ayrılmak zorunda kalan insanların yaşadığı güçlükleri dile getirdi.

Gamze Özçelik Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu - 1

KISITLI İMKANLARA RAĞMEN EĞİTİME DEVAM EDİYORLAR

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Özçelik, Gazzeli öğrencilerin ve öğretmenlerin kısıtlı imkânlara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti. Tedavi amacıyla Mısır'a gelen hastaların yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'den Mısır'a gelen öğrenciler ve öğretmenler, kısıtlı imkânlara rağmen eğitime devam etmeye çalışıyorlar.

Ciddi hastalıklar ve ağır yaralarla Gazze'den Mısır'a tedavi için gelen binlerce insan var. Hem hastalar hem de aileleri için bu süreç hiç de kolay değil. Her birinin geride bıraktıkları, yaşadıkları ve önlerinde uzanan yol farklı. Ancak bu yolculukta desteklerinize ihtiyaçları var."

Gamze Özçelik Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu - 2

#Gamze Özçelik
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