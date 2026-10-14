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Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk pop müziğinin efsane ismi Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye’de pop müziğin duayen isimlerinden Alpay Nazikioğlu’nun 91 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Alpay adıyla tanınan usta sanatçının vefat haberi müzik dünyasında üzüntü yarattı.

Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

"Eylül'de Gel", "Ayrılık Rüzgarı", "Gitme" ve "Fabrika Kızı" gibi şarkılarla tanınan Alpay'ın vefat haberini Nasuh Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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