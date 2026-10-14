Hadise, yaşadıklarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aramızda bir anlaşmazlık yaşandı ancak bu konuda konuşamıyorum. Çünkü aramızda, bu konuları konuşmamak üzere yapılmış bir anlaşma var. Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum. Yaşadığım travmayla başa çıkabilmek için uzman bir terapistten destek aldım. Kendimi inanılmaz derecede yalnız hissettiğim bir dönemdi. Ailece ciddi anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Annemi de pek göremiyordum ancak bu konudan daha önce hiç bahsetmedim. Aramız iyi olmasa da her zaman yanında olacağım."