Hadise, ablasıyla arasındaki kırgınlığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Hadise, konuk olduğu programda hayatında yaşadığı hayal kırıklıklarını ve ailesiyle ilişkisini anlattı. Ünlü şarkıcı, ablasından söz ederken duygusal anlar yaşadı.
Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks programına konuk oldu. Hayatında yaşadığı hayal kırıklıklarından ve ailesiyle ilişkilerinden söz eden sanatçı, açıklamaları sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
HADİSE'DEN DUYGUSAL İTİRAF
Hadise, 2018 yılında menajerliğini de üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Ünlü şarkıcı, programda kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlıklara da değindi. Ancak aralarındaki sorunların ayrıntılarını paylaşamayacağını belirten Hadise, bu konuda karşılıklı bir anlaşmaları olduğunu ifade etti.
TERAPİYE BAŞLADI
Ailesiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı dönemde kendisini yalnız hissettiğini anlatan Hadise, annesini de yeterince göremediğini söyledi.
Daha önce bu konu hakkında hiç konuşmadığını belirten sanatçı, yaşadığı zorlu sürecin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Hadise, yaşadığı travmayla başa çıkabilmek için profesyonel destek aldığını ve bir terapistle görüştüğünü açıkladı.
ABLASINA DUYDUĞU SEVGİ DEVAM EDİYOR
Ablası Hülya Açıkgöz ile aralarındaki sorunlara rağmen ona duyduğu sevginin sürdüğünü belirten Hadise, ihtiyaç duyması hâlinde her zaman yanında olacağını dile getirdi.
Hadise, yaşadıklarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Aramızda bir anlaşmazlık yaşandı ancak bu konuda konuşamıyorum. Çünkü aramızda, bu konuları konuşmamak üzere yapılmış bir anlaşma var. Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum. Yaşadığım travmayla başa çıkabilmek için uzman bir terapistten destek aldım. Kendimi inanılmaz derecede yalnız hissettiğim bir dönemdi. Ailece ciddi anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Annemi de pek göremiyordum ancak bu konudan daha önce hiç bahsetmedim. Aramız iyi olmasa da her zaman yanında olacağım."