Güneşin Doğduğu Yer’de Ceyhun’dan Leyla’ya büyük jest! Kenan annesiyle ilgili gerçekle yüzleşiyor

ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölümünde Ceyhun, Leyla'nın gönlünü kazanmak için büyük bir jest yapacak. Munise'nin Leyla ile birlikte yakalanması ailede dengeleri değiştirirken Kenan, annesi Celadet'in farklı yönüyle yüzleşecek.

ATV'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği; senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.

KENAN'IN AKLINDA BÜYÜK SORU İŞARETLERİ! 5. BÖLÜM Munise'nin Leyla ile birlikte yakalanması ailede şok etkisi yaratırken Celadet zor durumda kalır. Ceyhun'un Leyla'ya yardım etmeye devam etmesi, Hanzade ile arasındaki gerilimi giderek artırır.

CEYHUN LEYLA'DAN VAZGEÇMİYOR Suzi'nin varlığı konak ahalisinin huzurunu kaçırmaya devam ederken Leyla bir türlü aradığı mutluluğa kavuşamaz. Ceyhun ise kendini Leyla'ya affettirmek için büyük bir jest yapar. GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 5. BÖLÜM FRAGMANI

Kenan büyük bir talihsizlikle boğuşurken annesinin farklı bir yönünü görür. Celadet'in ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini fark eden Kenan'ın aklı karışmaya başlar.

Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam ATV'de!