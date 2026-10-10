Necla Uygur’un torunu Desen Uygur’dan yürek burkan veda
89 yaşında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Necla Uygur’un torunu Desen Uygur, babaannesine duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirdiği veda mesajında, onun kendisi için yalnızca bir babaanne değil, aynı zamanda bir anne olduğunu ifade etti.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden usta tiyatrocu Necla Uygur, son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Uygur'un cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden Uygur ailesinin önemli isimlerinden Necla Uygur'un vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Aile üyeleri ve sevenleri, usta tiyatrocuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
TORUNUNDAN DUYGUSAL MEKTUP
Kemal Uygur'un kızı Desen Uygur da babaannesi Necla Uygur'a sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.
"Torundan Babaanneye Mektup" başlıklı paylaşımında babaannesine duyduğu özlemi dile getiren Desen Uygur, şu ifadeleri kullandı:
"8 Ekim Perşembe 2026... Bugün aslında sadece babaannemi değil, baba bir anneyi kaybettim. Üstümde bana gönderdiğiniz, üzerinde 'Necla Uygur' yazan formanızı, bileğimde düğünümde bana taktığınız bilezikle, gözlerim tuzlu, üniversite sıramdan yazıyorum bu satırları...
İlginçtir ki derste şu an ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Sanırım buradasınız ve bana göz kırptınız. Olsun, bu da yeni mesajlaşma şeklimiz... Alışırım...
'Evet çoççum, evet bebeğim' dediğinizi duyar gibiyim... 89 seneye sığdırılmış, fönsüz dolaşmayan bir asalet... Sabrı ve saygıyı başucundan düşürmeyen bir zarafet...
Sahi, toprağı bol olunca ya da başımız sağ olunca ne oluyordu? Ruhumuz bol ve sağ olsa?
Size benzetilmek, şu hayattaki en büyük şansım, gururum... İsmim ise dedem ve sizden kalan en güzel miras...
Dedeme notum var ama acelesi yok... Sanırım alfabeyi artık tersten sayabilirim...
Sizi çok seviyorum...
Babaannesinden ilk tokadı poposuna yiyen torununuz.
— Desen Uygur"