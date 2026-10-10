TORUNUNDAN DUYGUSAL MEKTUP

Kemal Uygur'un kızı Desen Uygur da babaannesi Necla Uygur'a sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.

"Torundan Babaanneye Mektup" başlıklı paylaşımında babaannesine duyduğu özlemi dile getiren Desen Uygur, şu ifadeleri kullandı:

"8 Ekim Perşembe 2026... Bugün aslında sadece babaannemi değil, baba bir anneyi kaybettim. Üstümde bana gönderdiğiniz, üzerinde 'Necla Uygur' yazan formanızı, bileğimde düğünümde bana taktığınız bilezikle, gözlerim tuzlu, üniversite sıramdan yazıyorum bu satırları...

İlginçtir ki derste şu an ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Sanırım buradasınız ve bana göz kırptınız. Olsun, bu da yeni mesajlaşma şeklimiz... Alışırım...

'Evet çoççum, evet bebeğim' dediğinizi duyar gibiyim... 89 seneye sığdırılmış, fönsüz dolaşmayan bir asalet... Sabrı ve saygıyı başucundan düşürmeyen bir zarafet...

(Foto: Instagram)