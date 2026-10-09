Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni Liam hayatını kaybetti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Dadgar, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2023 yılında İranlı modacı Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen çift, bu kez ailelerinden gelen acı bir haberle üzüntü yaşadı. Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
"YEĞENİMİ KAYBETTİK"
Samar Dadgar, acı haberi şu sözlerle paylaştı:
"Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim."
Yeğeninin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Dadgar'a sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.
SAMAR DADGAR KİMDİR?
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 1994 yılında İran'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İran'da başlayan Dadgar, ülkesinden ayrıldıktan sonra eğitimini Avrupa'da sürdürdü. İranlı modacı Samar Dadgar ile Özcan Deniz, 2023 yılında sade bir törenle evlendi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dadgar, Instagram'da "samar.dadgar" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapıyor.