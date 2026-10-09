Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2023 yılında İranlı modacı Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen çift, bu kez ailelerinden gelen acı bir haberle üzüntü yaşadı. Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.