"Dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık. Hiçbir problem kalmadı, çok şükür. Yoğun fizik tedaviyle ayaktayım. Adım atabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Hiçbir şey kalmadı denecek kadar bitti yani. Çok şükür, bunu da atlattık. Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Güzel mesajlarınız ve dualarınız için de ayrıca teşekkür ederim."

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

18 Temmuz 1988'de İstanbul'da doğan ve aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, özellikle müzik yapımcısı Erdem Kınay ile yaptığı iş birlikleri ve çıkardığı solo albümlerle Türkiye genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

EĞİTİMİ VE KEŞFEDİLME HİKAYESİ

Müzik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Teorisi Bölümü'nde alan Merve Özbey, kariyerindeki dönüm noktasını ünlü sanatçı Ebru Gündeş tarafından keşfedilmesiyle yaşadı.

Vokalist olarak sahne aldığı bir kulüpte kendisini dinleyen Gündeş'in teklifiyle profesyonel vokalistlik kariyerine adım atan Özbey, ilerleyen yıllarda Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz ve Ferman Toprak gibi birçok ünlü sanatçının sahne çalışmalarında vokalist olarak yer aldı.

Ebru Gündeş, Merve Özbey’i keşfederek müzik kariyerinin başlamasını sağladı. (Foto: Instagram)