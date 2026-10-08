-°C
CANLI YAYIN

Merve Özbey’in sağlık durumunda sevindiren gelişme!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Merve Özbey’in sağlık durumunda sevindiren gelişme!

Afyonkarahisar'da konser sırasında merdivenden düşerek ayağını sakatlayan Merve Özbey, tedavi sürecinin ardından sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bir süredir yoğun fizik tedavi gören ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Merve Özbey, konser sırasında sahneden inerken dengesini kaybederek merdivenlerden düşmüştü. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, ayağından sakatlanmıştı.

Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı. (Foto: Instagram)Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı. (Foto: Instagram)

"KOL DENMİŞ AMA AYAK MAALESEF"

İstanbul'a geldikten sonra tedavisine devam eden Merve Özbey, yaşadığı kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kol denmiş ama ayak maalesef" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcı, en kısa sürede konserlerine dönmek istediğini de belirtmişti.

Merve Özbey'in son görüntüsü. (Foto: Instagram)Merve Özbey'in son görüntüsü. (Foto: Instagram)

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Yoğun tedavi sürecinin ardından yeni bir video paylaşan Merve Özbey, sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu söyledi. Özbey, "Çok şükür çok iyiyim. Bu sabah çok iyi uyandım" diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Merve Özbey’in sağlık durumunda sevindiren gelişme! - 1

"ADIM ATABİLİYORUM, MERDİVEN ÇIKABİLİYORUM"

Ünlü şarkıcı, fizik tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık. Hiçbir problem kalmadı, çok şükür. Yoğun fizik tedaviyle ayaktayım. Adım atabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Hiçbir şey kalmadı denecek kadar bitti yani. Çok şükür, bunu da atlattık. Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Güzel mesajlarınız ve dualarınız için de ayrıca teşekkür ederim."

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

18 Temmuz 1988'de İstanbul'da doğan ve aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, özellikle müzik yapımcısı Erdem Kınay ile yaptığı iş birlikleri ve çıkardığı solo albümlerle Türkiye genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

EĞİTİMİ VE KEŞFEDİLME HİKAYESİ

Müzik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Teorisi Bölümü'nde alan Merve Özbey, kariyerindeki dönüm noktasını ünlü sanatçı Ebru Gündeş tarafından keşfedilmesiyle yaşadı.

Vokalist olarak sahne aldığı bir kulüpte kendisini dinleyen Gündeş'in teklifiyle profesyonel vokalistlik kariyerine adım atan Özbey, ilerleyen yıllarda Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz ve Ferman Toprak gibi birçok ünlü sanatçının sahne çalışmalarında vokalist olarak yer aldı.

Ebru Gündeş, Merve Özbey’i keşfederek müzik kariyerinin başlamasını sağladı. (Foto: Instagram)Ebru Gündeş, Merve Özbey’i keşfederek müzik kariyerinin başlamasını sağladı. (Foto: Instagram)

#Merve Özbey
Nazan Öncel telefon rehberini temizledi! "İnceldiği yerden kopsun" mesajı
Sonraki Haber
Nazan Öncel telefon rehberini temizledi! "İnceldiği yerden kopsun" mesajı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın