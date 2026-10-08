Merve Özbey’in sağlık durumunda sevindiren gelişme!
Afyonkarahisar'da konser sırasında merdivenden düşerek ayağını sakatlayan Merve Özbey, tedavi sürecinin ardından sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Bir süredir yoğun fizik tedavi gören ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Merve Özbey, konser sırasında sahneden inerken dengesini kaybederek merdivenlerden düşmüştü. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, ayağından sakatlanmıştı.
"KOL DENMİŞ AMA AYAK MAALESEF"
İstanbul'a geldikten sonra tedavisine devam eden Merve Özbey, yaşadığı kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kol denmiş ama ayak maalesef" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcı, en kısa sürede konserlerine dönmek istediğini de belirtmişti.
SON DURUMUNU AÇIKLADI
Yoğun tedavi sürecinin ardından yeni bir video paylaşan Merve Özbey, sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu söyledi. Özbey, "Çok şükür çok iyiyim. Bu sabah çok iyi uyandım" diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.