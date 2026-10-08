Usta sanatçı Sezen Aksu’nun evinde rahatsızlanmasının ardından Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede üç gün tedavi gördüğü öne sürüldü. 3 gün hastanede tedavi gördüğü öne sürülen Aksu'nun sağlık durumu merak edildi.

72 yaşındaki usta sanatçı Sezen Aksu hakkında ortaya atılan bir iddia, sevenlerini endişelendirdi. "Firuze", "Sen Ağlama", "Git", "Tükeneceğiz" ve "Biliyorsun" gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran sanatçının, bir süre hastanede tedavi gördüğü öne sürüldü.

Sezen Aksu'nun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. (Foto: Instagram) 3 GÜN HASTANEDE KALMIŞ "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Sezen Aksu hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Üstündağ'ın iddiasına göre evinde rahatsızlanan ünlü sanatçı, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Burada biyopsi yapılan ve üç gün hastanede kalan Aksu'nun, yaklaşık iki hafta önce taburcu edildiği öne sürüldü. Hastanede daha uzun süre kalması gereken Aksu'nun, kedileri nedeniyle erken taburcu olmak istediği iddia edildi.

(Foto: Instagram) SON SAĞLIK DURUMU NASIL? Mehmet Üstündağ, açıklamasının devamında Aksu'nun kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle kontrol altında tutulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Sezen Aksu hakkında ortaya atılan bu iddia sevenlerini endişelendirirken, sanatçı cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.