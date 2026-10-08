Sezen Aksu’nun hastanede tedavi gördüğü iddiası sevenlerini endişelendirdi
Usta sanatçı Sezen Aksu’nun evinde rahatsızlanmasının ardından Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede üç gün tedavi gördüğü öne sürüldü. 3 gün hastanede tedavi gördüğü öne sürülen Aksu'nun sağlık durumu merak edildi.
72 yaşındaki usta sanatçı Sezen Aksu hakkında ortaya atılan bir iddia, sevenlerini endişelendirdi. "Firuze", "Sen Ağlama", "Git", "Tükeneceğiz" ve "Biliyorsun" gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran sanatçının, bir süre hastanede tedavi gördüğü öne sürüldü.
3 GÜN HASTANEDE KALMIŞ
"Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Sezen Aksu hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
Üstündağ'ın iddiasına göre evinde rahatsızlanan ünlü sanatçı, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Burada biyopsi yapılan ve üç gün hastanede kalan Aksu'nun, yaklaşık iki hafta önce taburcu edildiği öne sürüldü. Hastanede daha uzun süre kalması gereken Aksu'nun, kedileri nedeniyle erken taburcu olmak istediği iddia edildi.
SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
Mehmet Üstündağ, açıklamasının devamında Aksu'nun kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle kontrol altında tutulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Sezen Aksu hakkında ortaya atılan bu iddia sevenlerini endişelendirirken, sanatçı cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
SEZEN AKSU KİMDİR?
Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954 tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi. 1970'lerin ortalarında müzik dünyasında adını duyurmaya başlayan Aksu, şarkıcılığının yanı sıra yazıp bestelediği eserleri başka sanatçılara vermesiyle de söz yazarı ve besteci kimliğiyle öne çıktı.
Kendisinin geri vokalliğini yapan birçok sanatçıya destek veren Aksu, bazı albümlerin yapımcılığını da üstlendi.
1974 yılında plak yapmak amacıyla İstanbul'a taşınan sanatçı, bir yıl sonra ilk 45'liği "Haydi Şansım"ı Sezen Seley adıyla çıkardı. 1977 yılında ise ilk stüdyo albümü "Allahaısmarladık"ı yayımladı.
Ardından "Serçe" (1978), "Firuze" (1982), "Sen Ağlama" (1984), "Git" (1986), "Sezen Aksu Söylüyor" (1989), "Gülümse" (1991), "Deli Kızın Türküsü" (1993) ve "Düş Bahçeleri" (1996) gibi çok sayıda albüme imza attı.
"Gülümse" albümü, Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümleri arasında yer aldı. Sezen Aksu, Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri olarak kariyerini sürdürdü.