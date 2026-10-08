Nazan Öncel telefon rehberini temizledi! "İnceldiği yerden kopsun" mesajı
Türk pop müziğinin sevilen ismi Nazan Öncel, salonundan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Telefon rehberinde temizlik yapan sanatçı, paylaşımına eklediği "Seni de sildim" notuyla dikkat çekti.
Türk pop müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel, yıllara meydan okuyan şarkıları ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasındaki yerini koruyor. Sanatçı, bu kez evinin salonundan yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
"SENİ DE SİLDİM"
Öncel'in paylaştığı videoda, telefon rehberinde yer alan birçok kişiyi sildiği görüldü. Sanatçının "Seni de sildim" sözleri ise kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.
"İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN"
Öncel, paylaşımına "İnceldiği yerden kopsun" notunu ekledi. Sanatçının "Yalnızlar Treni" etiketini kullanması da dikkat çekti.
NAZAN ÖNCEL KİMDİR?
6 Şubat 1956 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Nazan Öncel, Türk pop müziğinin en üretken ve özgün kadın besteci, söz yazarı ve yorumcularından biridir. Müzik kariyerine genç yaşlarda adım atan sanatçı, 1990'lı yıllardan itibaren çıkardığı albümlerle geniş kitlelerce tanınmış ve "Sokak Kızı" lakabıyla hafızalara kazınmıştır.
Söz ve bestesi kendisine ait olan çok sayıda hit parçaya imza atan Öncel; "Beni Hatırla", "Aşkım Baksana Bana", "Gidelim Buralardan" ve "Sokak Kızı" gibi şarkılarıyla Türk müzik tarihine damga vurmuştur.