Türk pop müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel , yıllara meydan okuyan şarkıları ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasındaki yerini koruyor. Sanatçı, bu kez evinin salonundan yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Öncel'in paylaştığı videoda, telefon rehberinde yer alan birçok kişiyi sildiği görüldü. Sanatçının "Seni de sildim" sözleri ise kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

6 Şubat 1956 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Nazan Öncel, Türk pop müziğinin en üretken ve özgün kadın besteci, söz yazarı ve yorumcularından biridir. Müzik kariyerine genç yaşlarda adım atan sanatçı, 1990'lı yıllardan itibaren çıkardığı albümlerle geniş kitlelerce tanınmış ve "Sokak Kızı" lakabıyla hafızalara kazınmıştır.

Söz ve bestesi kendisine ait olan çok sayıda hit parçaya imza atan Öncel; "Beni Hatırla", "Aşkım Baksana Bana", "Gidelim Buralardan" ve "Sokak Kızı" gibi şarkılarıyla Türk müzik tarihine damga vurmuştur.