İddiaya göre cinsel içerikli mesaj ve videoların devam etmesi üzerine Hepsev, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, "Coşkun Halil H.'yi tanımayan müvekkilim, ceza davası nedeniyle adres ve kimlik bilgilerinin ortaya çıkmasıyla dışarıya her çıktığında takip edilme veya saldırıya uğrama korkusu yaşamaktadır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine avukatı tarafından sunulan dava dilekçesinde Hepsev'in Coşkun Halil H. ile daha önce herhangi bir tanışıklığının bulunmadığı belirtildi.

Cinsel taciz davasının ardından Hepsev, 50 bin liralık manevi tazminat talebiyle dava açtı. (Foto: ahaber.com.tr)

50 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Hepsev'in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede yaşananların müvekkilinde manevi zarar oluşturduğu belirtildi.

Dilekçede, "Bir kadına böylesine korku yaratabilen bir kişi için para cezası ve manevi tazminattan daha ağır bir yaptırım uygulanması gerekse de en azından belirli bir miktar para ödemesinin, zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyacağı ümidindeyiz" denildi.

Dilekçede Hepsev'in yaşadığı manevi zararın giderilmesi talep edilerek, "Zarara uğrayan müvekkilin duyduğu manevi acıyı bir derece yumuşatmak, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek için Coşkun Halil H.'nin 50 bin lira manevi tazminat ödemesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Davanın hukuki süreci devam ediyor.