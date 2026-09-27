Nilsu Çağla Hepsev’e sosyal medyadan gönderilen cinsel içerikli mesajlar davalık oldu
Sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesaj ve videolarla taciz edilen 23 yaşındaki oyuncu ve model Nilsu Çağla Hepsev, 67 yaşındaki Coşkun Halil H.’ye 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Adresinin açılan dava nedeniyle ortaya çıktığını belirten Hepsev, “Dışarı çıktığımda takip edilme korkusu yaşıyorum” dedi.
"Lahza" filmi ve reklam çalışmalarıyla tanınan 23 yaşındaki oyuncu ve model Nilsu Çağla Hepsev'e 67 yaşındaki Coşkun Halil H., 28 Aralık 2024'te sosyal medya üzerinden "Gözlerin harikaymış, içine bakıp kaybolası geliyor insanın" şeklinde mesaj gönderdi.
İddiaya göre cinsel içerikli mesaj ve videoların devam etmesi üzerine Hepsev, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.
CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN ADLİ PARA CEZASI
İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan Coşkun Halil H., "cinsel taciz" suçundan 8 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
"BİR DAHA BU EYLEMİ YAPMASIN"
Hepsev, ceza davasının ardından Coşkun Halil H. hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine avukatı tarafından sunulan dava dilekçesinde Hepsev'in Coşkun Halil H. ile daha önce herhangi bir tanışıklığının bulunmadığı belirtildi.
Dilekçede, "Coşkun Halil H.'yi tanımayan müvekkilim, ceza davası nedeniyle adres ve kimlik bilgilerinin ortaya çıkmasıyla dışarıya her çıktığında takip edilme veya saldırıya uğrama korkusu yaşamaktadır" ifadelerine yer verildi.
Dilekçede ayrıca sanık hakkında verilen adli para cezasının yanı sıra manevi tazminatın caydırıcı bir nitelik taşımasının amaçlandığı belirtildi.
50 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ
Hepsev'in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede yaşananların müvekkilinde manevi zarar oluşturduğu belirtildi.
Dilekçede, "Bir kadına böylesine korku yaratabilen bir kişi için para cezası ve manevi tazminattan daha ağır bir yaptırım uygulanması gerekse de en azından belirli bir miktar para ödemesinin, zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyacağı ümidindeyiz" denildi.
Dilekçede Hepsev'in yaşadığı manevi zararın giderilmesi talep edilerek, "Zarara uğrayan müvekkilin duyduğu manevi acıyı bir derece yumuşatmak, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek için Coşkun Halil H.'nin 50 bin lira manevi tazminat ödemesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Davanın hukuki süreci devam ediyor.