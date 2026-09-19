Survivor 2026 yarışmacısı Beyza Gemici, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yaptığı paylaşımda psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini belirterek yardım istedi. Gemici, kısa süre sonra yaptığı yeni açıklamada ise iyi olduğunu söyledi.

Survivor 2026 yarışmacılarından Beyza Gemici, yarışma sırasında izinsiz şekilde karşı adaya yüzmesiyle gündeme gelmişti. Olayın ardından Gemici'nin, diğer kampta bulunan Sercan Yıldırım'ı görmek için adaya gittiği iddia edilmişti.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM" DEMİŞTİ Gemici'nin yarışma sırasında erkek arkadaşı Kerimhan Duman'la ayrılması da bu sürecin ardından gündeme gelen konular arasında yer almıştı. Ada değiştirmesinin başka bir nedeni olduğunu belirten Gemici, yaşananların yanlış anlaşıldığını söylemişti.

Sercan Yıldırım'la aşk yaşadığı yönündeki dedikoduların ardından Kerimhan Duman, sevgilisi Beyza Gemici'den ayrılmıştı. GÖZYAŞLARI İÇİN YARDIM İSTEDİ Gemici, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise gözyaşları içinde konuşarak bir süredir kimseyle iletişim kuramadığını ve psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini anlattı. Yaşadığı durumun "ilgi çekme" isteği olarak değerlendirilmesine tepki gösteren Gemici, asıl amacının yardım istemek olduğunu ifade etti.