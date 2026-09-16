Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy'un sağlık durumu merak ediliyor. 57 yaşındaki şarkıcının, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenilmişti.

Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Nev'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "3 Eylül tarihinde sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır." ifadelerine yer verilmişti.