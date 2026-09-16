Şarkıcı Nev için umutlandıran gelişme! İşte son durumu
"Zor" şarkısıyla 2000’li yıllara damga vuran Nev’in sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşındaki şarkıcının solunum cihazından ayrıldığı ve iki gün içinde normal odaya alınmasının beklendiği açıklandı.
Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy'un sağlık durumu merak ediliyor. 57 yaşındaki şarkıcının, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenilmişti.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Nev'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "3 Eylül tarihinde sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır." ifadelerine yer verilmişti.
"NORMAL ODAYA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"
Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcının menajeri İlker Ercan, "Solunum cihazından ayrıldı. Doktorlarından aldığım bilgiye göre iyileşme eğiliminde. İki gün sonra yoğun bakımdan normal odaya çıkmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.