Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz ayrıldı! Takipten çıkıp fotoğrafları kaldırdılar
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Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce başlayan ilişki sessiz sedasız sona ererken, ikilinin sosyal medya hamleleri dikkat çekti.
Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, son dönemde özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile kısa süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı.
AYRILDILAR
Ancak Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Dorukhan Toköz'ün birlikteliği uzun sürmedi. Yaklaşık bir aydır birlikte olan çiftin yollarını ayırdığı öğrenildi.
TAKİP HAMLESİ VE FOTOĞRAF DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'ün sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti. İkilinin bu hamlesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Kandemir, takipten çıkma hamlesinin ardından Dorukhan Toköz ile birlikte çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından kaldırdı.