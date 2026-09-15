Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir, son dönemde özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile kısa süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kandemir ile Toköz'ün aşkı bu paylaşımla belgelenmişti.

AYRILDILAR

Ancak Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Dorukhan Toköz'ün birlikteliği uzun sürmedi. Yaklaşık bir aydır birlikte olan çiftin yollarını ayırdığı öğrenildi.

Kaynak: Instagram