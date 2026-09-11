Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor...

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Nev'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, müzisyen arkadaşı Aytaç Budak'tan geldi. Budak, yaptığı paylaşımda sanatçının yoğun bakımda olduğunu doğrularken sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

"DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merhabalar. Nev Bey'in yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede de sağlığına kavuşacak. Dualarımız, güzel niyetlerimiz onunla olsun. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan."

Bu açıklamanın ardından Nev'in hayranları sosyal medyada sanatçı için "geçmiş olsun" mesajları paylaşarak desteklerini iletti.

Şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı.