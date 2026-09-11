Nev’in yoğun bakımda olduğu doğrulandı! Arkadaşından açıklama geldi
“Zor” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Nev’in yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili yakınından gelen açıklamada, Nev’in durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor...
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
Nev'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, müzisyen arkadaşı Aytaç Budak'tan geldi. Budak, yaptığı paylaşımda sanatçının yoğun bakımda olduğunu doğrularken sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.
"DURUMU İYİYE GİDİYOR"
Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Merhabalar. Nev Bey'in yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede de sağlığına kavuşacak. Dualarımız, güzel niyetlerimiz onunla olsun. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan."
Bu açıklamanın ardından Nev'in hayranları sosyal medyada sanatçı için "geçmiş olsun" mesajları paylaşarak desteklerini iletti.
ŞARKICI NEV KİMDİR?
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzisyen, besteci ve yorumcu kimliğiyle tanınan sanatçı, müzik kariyerine mandolin çalarak başladı.
Üniversite yıllarında elektro gitar çalarak sahne almaya başlayan Nev, 2000'li yılların başında müzik dünyasında adını geniş kitlelere duyurdu. Özellikle "Zor" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, "Mühürlü Kaderim" gibi eserleriyle de müzikseverlerin hafızasında yer edindi.
Nev'in sağlık durumunun iyiye gittiğine ilişkin açıklama, hayranları tarafından sevinçle karşılandı.