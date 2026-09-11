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Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer, amansız bir hastalıkla savaşıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer, amansız bir hastalıkla savaşıyor

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Arsen Hala" karakteriyle hafızalara kazınan 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer’in “amansız bir hastalıkla” mücadele ettiği açıklandı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar ise paylaşılmadı.

Ekranların unutulmaz yapımlarından Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği "Arsen Hala" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'den üzücü haber geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ÜZÜCÜ HABER BÖYLE DUYURULDU

Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelişmeyi Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tuncer'in "amansız bir hastalıkla" mücadele ettiği belirtilirken hastalığının türü, tedavisinin nerede sürdüğü ve güncel sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AAKaynak: AA

"DUALARIMIZ ONUN İÇİN"

Film-San Vakfı'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun."

Haberin duyulmasının ardından Gülsen Tuncer'in hayranları ve sanat camiasından çok sayıda isim, sosyal medya üzerinden usta oyuncuya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer, amansız bir hastalıkla savaşıyor - 1

AŞK-I MEMNU'NUN UNUTULMAZ KARAKTERİ

Gülsen Tuncer, Aşk-ı Memnu dizisinde Adnan Ziyagil'in kız kardeşi Arsen Hanım karakterini canlandırdı. Sakin ve ölçülü oyunculuğuyla dikkat çeken Tuncer, fenomen yapımın unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Dizinin yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşması ve yeni kuşaklar tarafından da ilgiyle takip edilmesi, "Arsen Hala" karakterinin de geniş kitlelerce tanınmasını sağladı.

Tuncer, yalnızca oyunculuğuyla değil; seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimlikleriyle de sanat dünyasında önemli bir yer edindi. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca tiyatro, sinema ve televizyon alanında çok sayıda projede görev aldı.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala'sı amansız hastalığın pençesinde! Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala'sı amansız hastalığın pençesinde!

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer, 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan sanatçı, eğitim hayatı boyunca Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi usta isimlerden ders aldı.

Profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen Zilli Zarife oyunuyla başlayan Tuncer, ilerleyen yıllarda tiyatro, sinema ve televizyon çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık da yapan sanatçı, Bir Tren Yolculuğu ve Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu gibi yapımlardaki performanslarıyla çeşitli festivallerde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Sanat hayatı boyunca farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren Gülsen Tuncer, özellikle Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hanım karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi.

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