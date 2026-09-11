Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelişmeyi Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tuncer'in "amansız bir hastalıkla" mücadele ettiği belirtilirken hastalığının türü, tedavisinin nerede sürdüğü ve güncel sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

"DUALARIMIZ ONUN İÇİN"

Film-San Vakfı'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun."

Haberin duyulmasının ardından Gülsen Tuncer'in hayranları ve sanat camiasından çok sayıda isim, sosyal medya üzerinden usta oyuncuya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.