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Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Sarıyer'deki olayda saldırgan tutuklandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Sarıyer'deki olayda saldırgan tutuklandı

Sarıyer Poligon Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu önünde trafikte ilerlerken başka bir araçtaki sürücünün Melisa Döngel ile yanındaki M.F.S.'ye silah göstererek tehdit ettiği anın ardından polis, plakadan şüpheliyi tespit etti. Şüpheli A.Ö. yakalandı, taşıma ruhsatlı silahına el konuldu ve tutuklandı.

Olay, 9 Eylül Çarşamba günü Poligon Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, oyuncu Melisa Döngel ile yanındaki M.F.S. (40), trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan sürücü, trafik akışının olduğu caddede duraklayarak Döngel'e silah gösterdi. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

SİLAHA EL KONULDU

Çalışma başlatan polis ekipleri, aracın plakasından sürücünün A.Ö. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde bulunan taşıma ruhsatlı silaha el konuldu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheliye 'Yasak yerde duraklama', 'Saygısızca araç kullanma' ve 'Muayenesiz araç kullanma' suçlarından da idari para cezası uygulandı.

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