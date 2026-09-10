Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Sarıyer'deki olayda saldırgan tutuklandı

Sarıyer Poligon Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu önünde trafikte ilerlerken başka bir araçtaki sürücünün Melisa Döngel ile yanındaki M.F.S.'ye silah göstererek tehdit ettiği anın ardından polis, plakadan şüpheliyi tespit etti. Şüpheli A.Ö. yakalandı, taşıma ruhsatlı silahına el konuldu ve tutuklandı.