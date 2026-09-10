Türkan Şoray’dan 80’ler akımına gerçek dokunuş!
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Yapay zekâ ile hazırlanan 80’ler akımı ünlü isimleri etkisi altına alırken, Türkan Şoray arşivinden çıkardığı gerçek bir kareyle dikkat çekti. “Sultan” lakaplı usta oyuncunun siyah-beyaz paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Günümüzde birçok kullanıcı ve ünlü isim, fotoğraflarını yapay zekâ yardımıyla 1980'li yılların modasına uyarlarken, Türkan Şoray tercihini geçmişten yana kullandı.
GÜZELLİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUYOR
Usta oyuncu, dönemin ikonik tarzını yansıtan siyah-beyaz fotoğrafıyla akıma katıldı. Şoray'ın paylaşımı, Yeşilçam ruhunu ve 80'lerin zarafetini yeniden gözler önüne serdi.
"80'LERDEN TBT"
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa, takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi. Türkan Şoray'ın yıllara meydan okuyan güzelliği bir kez daha gündeme gelirken, paylaşımı sosyal medyada nostalji rüzgârı estirdi.
İşte Türkan Şoray'ın "80'lerden… #tbt" notuyla paylaştığı fotoğraf...