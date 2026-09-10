Günümüzde birçok kullanıcı ve ünlü isim, fotoğraflarını yapay zekâ yardımıyla 1980'li yılların modasına uyarlarken, Türkan Şoray tercihini geçmişten yana kullandı.

Kaynak: Instagram

"80'LERDEN TBT"

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa, takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi. Türkan Şoray'ın yıllara meydan okuyan güzelliği bir kez daha gündeme gelirken, paylaşımı sosyal medyada nostalji rüzgârı estirdi.

İşte Türkan Şoray'ın "80'lerden… #tbt" notuyla paylaştığı fotoğraf...

Türkan Şoray'ın 80'ler paylaşımı