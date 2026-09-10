Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla özlemini bir kez daha dile getirdi.

17 Mart 2025 tarihinde pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, merhum eşini sosyal medya paylaşımlarıyla anmaya devam ediyor. Sünneli'nin son paylaşımı ise takipçilerini bir kez daha duygulandırdı. Rahmetli eşi Tanyeli ile geçmiş yıllarda çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sünneli, yazdığı notla özlemini dile getirdi.

Kaynak: Instagram "BİRKAÇ GÜNE YANINDAYIM" Tanyeli ile geçirdiği mutlu günlerden bir anı paylaşan İlker Sünneli, gönderisine şu notu düştü: "Seni çok özledim aşkım. Birkaç güne yanındayım ve çok heyecanlıyım. İlk günkü gibi sana kavuşacağım için."

HASTALIK SÜRECİNDE EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLMUŞTU Yaklaşık 2,5 yıl pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, 17 Mart 2025'te hayatını kaybetmişti. Hastalığı boyunca eşi İlker Sünneli, Tanyeli'nin en büyük destekçisi olmuştu. Eşinin vefatıyla büyük bir acı yaşayan Sünneli, Tanyeli'yi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlamıştı. Ünlü sanatçının ardından yaşadığı özlemi zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiren Sünneli, geçtiğimiz günlerde de eşinin mezarını ziyaret etmişti.