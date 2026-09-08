Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü

Yapay zekâ ile 80'li yıllara dönen ünlü isimlerin nostaljik fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Dönemin ikonik tarzını yansıtan kareler, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Yapay zekâ uygulamalarıyla günümüz fotoğraflarını 1980'li yıllarda çekilmiş gibi dönüştürme akımı sosyal medyada hızla yayılıyor. Renkli kıyafetlerden dönemin saç ve makyaj stillerine kadar 80'li yılların ikonik tarzını yansıtan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Özcan Deniz - Samar Dadgar Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan bu akıma ünlü isimler de katıldı. Televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri, yapay zekâ teknolojisini kullanarak günümüz fotoğraflarını 80'li yılların modasına ve estetik anlayışına uyarladı. Ortaya çıkan nostaljik görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılandı.

Yapay zekâ akımına katılan isimlerden biri de Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar oldu. Dadgar, 80'li yılların tarzını yansıtan fotoğraflarını peş peşe paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de eşi ve ikiz oğullarıyla birlikte yapay zekâ akımına katılarak paylaşım yaptı.