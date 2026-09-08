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Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yapay zekâ ile 80'li yıllara dönen ünlü isimlerin nostaljik fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Dönemin ikonik tarzını yansıtan kareler, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 1

Yapay zekâ uygulamalarıyla günümüz fotoğraflarını 1980'li yıllarda çekilmiş gibi dönüştürme akımı sosyal medyada hızla yayılıyor. Renkli kıyafetlerden dönemin saç ve makyaj stillerine kadar 80'li yılların ikonik tarzını yansıtan fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 2

Özcan Deniz - Samar Dadgar

Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan bu akıma ünlü isimler de katıldı. Televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri, yapay zekâ teknolojisini kullanarak günümüz fotoğraflarını 80'li yılların modasına ve estetik anlayışına uyarladı.

Ortaya çıkan nostaljik görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılandı.

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 3

Yapay zekâ akımına katılan isimlerden biri de Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar oldu. Dadgar, 80'li yılların tarzını yansıtan fotoğraflarını peş peşe paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı.

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 4

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de eşi ve ikiz oğullarıyla birlikte yapay zekâ akımına katılarak paylaşım yaptı.

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 5

Yasemin Kay Allen - Erdal Kaya

"Amerikalı Aynasız" olarak bilinen eski FBI ajanı Erdal Kaya ile 24 Ocak 2026'da Las Vegas'ta evlenen Yasemin Kay Allen da yapay zekâ akımına katılarak paylaşım yaptı.

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 6

Çağla Şıkel

Ünlü manken, köpeğini yapay zekâ ile 80'li yıllara götürdü.

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 7

Demet Şener

Demet Şener de Berfu Yenenler'i etiketleyerek paylaşımına kalp emojisi ekledi. Şener'in fotoğrafının, Yenenler tarafından hazırlandığı tahmin edildi.

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 8

Buse Varol - Alişan

Buse Varol ise 1940'lı yıllara gitmeyi tercih etti. "Ben en çok bunu beğendim" notuyla ailesinin karesini paylaşan Varol, nostaljik görüntüsüyle dikkat çekti.

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 9

Şebnem Bozoklu

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 10

Ebru Gündeş

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 11

Ece Bayrak - Burak Çelik

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 12

Ahu Yağtu - Bora Cengiz

Ünlü isimler yapay zekâ akımına katıldı: Günümüz fotoğrafları 80’li yıllara dönüştü 13

Ege Kökenli - Lior Ahituv

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