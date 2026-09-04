Metin Türkcan’dan 21 yıl birlikte sahne aldığı Şebnem Ferah’a gitar kayıtları üzerinden sitem
Pentagram grubuyla yollarını ayıran gitarist Metin Türkcan, 21 yıl boyunca birlikte sahne aldığı Şebnem Ferah'a sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla sitem etti.
21 yıl boyunca Şebnem Ferah'la birlikte sahne alan Metin Türkcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Pentagram grubuyla yollarını ayıran gitarist Türkcan, müzik dünyasında gündem olan bir açıklamaya imza attı.
6 yıllık aranın ardından haziran ayında yeniden sahnelere dönen ve konserlerine devam eden Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından yeni konser takvimini takipçileriyle paylaştı.
21 YIL BOYUNCA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTILAR
55 yaşındaki müzisyen Metin Türkcan, 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017 yılında yollarını ayırdığı Şebnem Ferah'a sosyal medya üzerinden sitem etti.
Türkcan, 2017 yılında yollarını ayırdığı grup, sanatçı veya oluşumun sahnede kendisinin kaydettiği gitar kayıtlarını kullanmaya devam ettiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ETİK Mİ?"
Metin Türkcan, yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:
"2017'de yollarımı ayırdığım grup, sanatçı veya oluşumun hâlen sahnede benim kayıtlarda çaldığım gitarları bangır bangır kullanıyor olması sizce etik mi?"