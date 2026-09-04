21 yıl boyunca Şebnem Ferah'la birlikte sahne alan Metin Türkcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Pentagram grubuyla yollarını ayıran gitarist Türkcan, müzik dünyasında gündem olan bir açıklamaya imza attı.

6 yıllık aranın ardından haziran ayında yeniden sahnelere dönen ve konserlerine devam eden Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından yeni konser takvimini takipçileriyle paylaştı.