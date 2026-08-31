Var Mısın Yok Musun'da bir ilk! Banka teklif vermedi! Esra Erol bile şaştı kaldı
ATV ekranlarının sevilen yarışması “Var Mısın Yok Musun” Esra Erol’un sunumuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın 1 Eylül Salı akşamı yayınlanacak 35. bölümünde bir ilk yaşanacak. Yarışmacının hamleleri sonrası ortaya çıkan sıra dışı tablo, stüdyoda büyük şaşkınlık yaratacak. Heyecanın yükseldiği bölümde banka, yarışmacıya teklif vermeyecek.
Televizyon ekranlarının sevilen yarışması "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol'un sunumuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
YAŞANANLAR HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRECEK
Şansın yanı sıra stratejinin de büyük önem taşıdığı yarışmada bu kez ezber bozan anlar yaşanacak. Yarışmanın yeni bölümünde ortaya çıkan beklenmedik durum hem yarışmacıyı hem de stüdyodakileri şaşkına çevirecek.
VAR MISIN YOK MUSUN'DA BİR İLK
Yarışmanın 1 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek 35. bölümünde, bugüne kadar görülmemiş bir an yaşanacak. Yarışmacının hamlelerinin ardından ortaya çıkan sıra dışı tablo, yarışmanın seyrini tamamen değiştirecek.
BANKA TEKLİF VERMİYOR
Heyecanın giderek yükseldiği bölümde banka, yarışmacıya teklif vermeyecek. Yarışmacının karşılaştığı bu sürpriz gelişme stüdyoda büyük şaşkınlık yaratırken, yeni bölümün en dikkat çekici anlarından biri olacak.
Peki banka neden teklif vermiyor? Yarışmacıyı şaşkına çeviren olay ne?
Merak edilen soruların yanıtı, "Var Mısın Yok Musun"un yeni bölümünde 1 Eylül Salı saat 20.00'de ATV'de olacak.