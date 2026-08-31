Var Mısın Yok Musun'da bir ilk! Banka teklif vermedi! Esra Erol bile şaştı kaldı

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol'un sunumuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YAŞANANLAR HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRECEK

Şansın yanı sıra stratejinin de büyük önem taşıdığı yarışmada bu kez ezber bozan anlar yaşanacak. Yarışmanın yeni bölümünde ortaya çıkan beklenmedik durum hem yarışmacıyı hem de stüdyodakileri şaşkına çevirecek.