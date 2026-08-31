ATV'de yeni sezon heyecanı: Gündüz kuşağının yıldızları ekranlarda
ATV, yeni sezona gündüz kuşağının sevilen programlarıyla başlıyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” saat 10.00'da, ekranların sevilen programcısı “Esra Erol'da” ise saat 16.00'da izleyiciyle buluşacak.
ATV, bu sezon da güçlü içerikleri, büyük yıldızları ve ses getirecek yapımlarıyla ekranlarda yerini alıyor. Yeni yayın dönemine 31 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla merhaba diyen kanal, gündüz kuşağındaki sevilen programlarıyla milyonları ekran başına toplamaya hazırlanıyor.
GÜNDEME DAMGA VURACAK
Sabah kuşağının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya, kayıpları bulmaya ve aileleri yeniden kavuşturmaya devam edecek.
Müge Anlı, gündeme damga vuracak dosyalar, çözüme kavuşmayı bekleyen olaylar ve hayatlara dokunan iyilik hareketleriyle yeni sezonda da milyonların sesi olacak.
ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLACAK
Ekranların sevilen programcısı Esra Erol da yeni sezonda yalnızca sorunları ekrana taşımayacak, çözümün bir parçası olmayı sürdürecek.
Boşanma sürecinde çocukları mağdur eden velayet mücadelelerinden yıllardır ailesine kavuşamayanlara ve kayıp evladını arayan ailelere kadar pek çok kişinin yardım talebine cevap verecek.
Esra Erol, yeni sezonda da aileleri yeniden bir araya getirmek ve izleyicilerine aile olmanın önemini hatırlatmak için çalışmalarını sürdürecek.