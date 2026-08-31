ATV'de yeni sezon heyecanı: Gündüz kuşağının yıldızları ekranlarda

ATV, bu sezon da güçlü içerikleri, büyük yıldızları ve ses getirecek yapımlarıyla ekranlarda yerini alıyor. Yeni yayın dönemine 31 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla merhaba diyen kanal, gündüz kuşağındaki sevilen programlarıyla milyonları ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

Müge Anlı, gündeme damga vuracak dosyalar, çözüme kavuşmayı bekleyen olaylar ve hayatlara dokunan iyilik hareketleriyle yeni sezonda da milyonların sesi olacak.

Sabah kuşağının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" , yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya, kayıpları bulmaya ve aileleri yeniden kavuşturmaya devam edecek.

ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLACAK

Ekranların sevilen programcısı Esra Erol da yeni sezonda yalnızca sorunları ekrana taşımayacak, çözümün bir parçası olmayı sürdürecek.

Boşanma sürecinde çocukları mağdur eden velayet mücadelelerinden yıllardır ailesine kavuşamayanlara ve kayıp evladını arayan ailelere kadar pek çok kişinin yardım talebine cevap verecek.

Esra Erol, yeni sezonda da aileleri yeniden bir araya getirmek ve izleyicilerine aile olmanın önemini hatırlatmak için çalışmalarını sürdürecek.