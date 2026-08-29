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Kerem Bürsin fıtık ameliyatı oldu: Takipçilerine seslendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kerem Bürsin fıtık ameliyatı oldu: Takipçilerine seslendi

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, boyun fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. Hastane odasından paylaşım yapan Bürsin, sağlık durumuyla ilgili kısa bir mesaj verirken hayranlarından da geçmiş olsun mesajları aldı.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Daha önce 2023 yılında bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan Bürsin, bu kez boyun fıtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

HASTANE ODASINDAN İLK KARE

Boynunda fıtık tespit edilen 39 yaşındaki oyuncu, ameliyatın ardından hastane odasından takipçilerine seslendi.

Bürsin, hasta yatağında çekilen ve yakın dostlarının da yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dolu dolu bir haftayı geride bıraktık… Şükrederek ve yola devam ederek" ifadelerini kullandı.

Kerem Bürsin ameliyat masasına yattıKerem Bürsin ameliyat masasına yattı

SEVENLERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Kerem Bürsin'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun hayranları, sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla Bürsin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili paylaşımının ardından sevenleri, "Geçmiş olsun" mesajlarıyla desteklerini gösterdi.

Kerem Bürsin fıtık ameliyatı oldu: Takipçilerine seslendi - 1

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