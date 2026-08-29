Kerem Bürsin fıtık ameliyatı oldu: Takipçilerine seslendi

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, boyun fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. Hastane odasından paylaşım yapan Bürsin, sağlık durumuyla ilgili kısa bir mesaj verirken hayranlarından da geçmiş olsun mesajları aldı.