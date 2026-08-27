Alişan'ın hastane isyanı: "Allah sizi bildiği gibi yapsın"
İzmir Çeşme’de rahatsızlanan oğlu Burak’ı özel bir hastanenin acil servisine götüren şarkıcı Alişan, 45 dakika beklemelerine rağmen oğlunun ateşinin dahi ölçülmediğini söyledi. Aynı işlemin devlet hastanesinde 10 dakika içinde gerçekleştirildiğini belirten Alişan, “Allah razı olsun devletimizden” ifadeleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşadığı olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Oğlunun yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikâyetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvurduğunu belirten Alişan, 45 dakika beklemelerine rağmen ateşinin dahi ölçülmediğini söyledi.
"ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDEN"
Özel hastanedeki bekleyişin ardından oğlunu Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götüren Alişan, burada işlemlerin kısa sürede yapıldığını ifade etti. Ünlü şarkıcı, oğlunun ateşinin ölçülüp muayene edilmesinin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirterek, "Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de..." dedi.
"ATEŞİNE DAHİ BAKMADILAR"
Sosyal medya hesabından yaşadığı olaya tepki gösteren Alişan, özel hastanenin acil servisinde kendilerine "8 hasta sırada" denildiğini ve yaklaşık 45 dakika beklediklerini söyledi.
Alişan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"'M... Çeşme'ye oğlumu yüksek ateş ve boğaz ağrısı nedeniyle götürdüm. '8 hasta sırada' dediler ve 45 dakika bekledik. Ateşine dahi bakmadılar! 'Sıramıza kaç dakika var' dedim, 'Bari bir ateşine baksaydınız' dedim; 'Hastalara bakıyorlar' dediler. Üstelik acilde!"
"DEVLET HASTANESİNDE 10 DAKİKA SÜRDÜ"
Yaşananların ardından devlet hastanesine gittiklerini belirten Alişan, burada oğlunun ateşinin hemen ölçüldüğünü ve muayenesinin kısa sürede gerçekleştirildiğini aktardı.
Ünlü isim, "Çıktım, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne getirdim oğlumu. Direkt ateşine bakıp muayene etmeleri 10 dakika sürdü. Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de..." ifadelerini kullandı.
"ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"
Özel hastanedeki uygulamaya tepki gösteren Alişan, paylaşımının devamında sert ifadeler kullandı. "M... sana yazacak bir şey bulamıyorum! Allah sizi bildiği gibi yapsın!" diyen şarkıcı, acil serviste ateş ölçümü gibi temel bir işlemin dahi yapılmadığını öne sürdü.
Alişan, "Acilde bunu yapıyorsanız ki bir şey yapmıyorsunuz. Ateş ölçmekten acizsiniz! Kim bilir hastalara neler neler..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"ÇEŞME'DE MUHTEŞEM BİR DEVLET HASTANEMİZ VAR"
Yaşadıklarının ardından Çeşme'deki devlet hastanesine ilişkin de paylaşım yapan Alişan, "Allah kimseyi hastalıkla sınamasın ama eğer acil bir durum olursa Çeşme'de muhteşem bir devlet hastanemiz var, uyarayım dedim. Tüm hastalarımıza acil şifalar..." ifadelerini kullandı.