Mabel Matiz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Mabel Matiz adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca, “Ha Leylim” adlı şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Karaca, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Mabel Matiz adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca, "Ha Leylim" adlı şarkının sözleri ve video klibine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
Karaca, savcılık işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
İSTANBUL ADALET SARAYI'NA GELDİ
"Ha Leylim" adlı şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fatih Karaca, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Savcılıkta ifade veren Karaca, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI
Sulh ceza hâkimliği, Fatih Karaca hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Karaca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.