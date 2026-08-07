8 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber

Rahmindeki miyomun alınması sırasında bağırsağının kesilmesi sonucu ciddi sağlık sorunları yaşayan ve bu süreçte iki kez ölüm tehlikesi atlattığını açıklayan oyuncu, tedavi sürecinin henüz sona ermediğini duyurdu.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, uzun süredir devam eden sağlık mücadelesiyle ilgili yeni bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Daha önce doktor hatası nedeniyle peş peşe ameliyatlar geçirmek zorunda kalan Bekiroğlu, 9'uncu kez operasyon olacağını açıkladı.

Bu paylaşımıyla 9'uncu kez ameliyat masasına yatacağını duyuran oyuncu, takipçilerini bir kez daha üzdü.

"Bir ameliyat daha çıktı diye manitam ve kankamın bana düzenlediği spontane şenlikler."

Daha önce geçirdiği 8'inci ameliyatın ardından "Son inşallah" notunu paylaşan Bekiroğlu, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Aslı Bekiroğlu'nun son sağlık durumu paylaşımı

"BEDENİM DEFORME OLDUĞU İÇİN MUTSUZUM"

Aslı Bekiroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda geçirdiği operasyonların hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini zorladığını dile getirmişti.

Ünlü oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir sürece sürükleyebiliyor."

Bekiroğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları gönderdi.