2 kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 8. ameliyatını duyurdu

Miyom ameliyatı sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olacağını açıkladı. Oyuncunun "Son inşallah" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.

"Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım" ve "Jet Sosyete" gibi yapımlarla tanınan Aslı Bekiroğlu, uzun süredir devam eden sağlık mücadelesiyle gündemde. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı.

8. KEZ AMELİYAT MASASINA YATIYOR 30 yaşındaki Bekiroğlu, paylaşımında hastane odasından bir kareye yer vererek "Son inşallah" notunu düştü. Böylece oyuncunun sekizinci kez ameliyat olacağı öğrenildi.

MİYOM AMELİYATI SONRASI KOMPLİKASYON YAŞAMIŞTI Aslı Bekiroğlu, daha önce katıldığı bir programda yaşadığı süreci tüm açıklığıyla anlatmıştı. Oyuncu, rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ameliyat sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini söylemişti.

Bekiroğlu, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı 7 santimetre kadar kestiler. Bu yüzden bir hafta sonra yeniden ameliyat oldum. Daha sonra sızıntı oluştu. Karnımdan kas alıp oraya koydular ama tam tutmadı. Bu kez de bacağımdan kas alıp koyacaklar. Karnımın bir tarafında stoma torbası var."