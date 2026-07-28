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2 kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 8. ameliyatını duyurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Miyom ameliyatı sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olacağını açıkladı. Oyuncunun "Son inşallah" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.

2 kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 8. ameliyatını duyurdu 1

"Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım" ve "Jet Sosyete" gibi yapımlarla tanınan Aslı Bekiroğlu, uzun süredir devam eden sağlık mücadelesiyle gündemde. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı.

2 kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 8. ameliyatını duyurdu 2

8. KEZ AMELİYAT MASASINA YATIYOR

30 yaşındaki Bekiroğlu, paylaşımında hastane odasından bir kareye yer vererek "Son inşallah" notunu düştü. Böylece oyuncunun sekizinci kez ameliyat olacağı öğrenildi.

2 kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 8. ameliyatını duyurdu 3

MİYOM AMELİYATI SONRASI KOMPLİKASYON YAŞAMIŞTI

Aslı Bekiroğlu, daha önce katıldığı bir programda yaşadığı süreci tüm açıklığıyla anlatmıştı. Oyuncu, rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ameliyat sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini söylemişti.

2 kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 8. ameliyatını duyurdu 4

Bekiroğlu, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı 7 santimetre kadar kestiler. Bu yüzden bir hafta sonra yeniden ameliyat oldum. Daha sonra sızıntı oluştu. Karnımdan kas alıp oraya koydular ama tam tutmadı. Bu kez de bacağımdan kas alıp koyacaklar. Karnımın bir tarafında stoma torbası var."

2 kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 8. ameliyatını duyurdu 5

"İKİ YIL BOYUNCA ÇOK ZOR ŞEYLER YAŞADIM"

Geçirdiği operasyonların ardından bir video paylaşan Bekiroğlu, son iki yılda yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı. Bana, 'Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki büyük ameliyat geçirdin. İki kez ölümden döndün. Dikkat et' diye uyarılarda bulundular. Altı ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı."

Aradan geçen birkaç ayın ardından yeniden hastaneden paylaşım yapan oyuncu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu.

2 kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 8. ameliyatını duyurdu 6

"BU SÜREÇ BENİ ALLAH'A YAKINLAŞTIRDI"

Bekiroğlu, yaşadığı sağlık sorunlarının hayata bakışını değiştirdiğini de dile getirmişti.

Oyuncu, "Bu süreç sağlıkla ilgili bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin ne kadar geçici olduğunu fark ettim." ifadelerini kullanmıştı.

2 kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 8. ameliyatını duyurdu 7

Sözlerine devam eden Bekiroğlu, "Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada ve daha güçlü bir iç benliğe sahip olmamı sağladı." demişti.

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