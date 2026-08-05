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Çağatay Ulusoy'un son hali: Fiziksel değişimi dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çağatay Ulusoy'un son hali: Fiziksel değişimi dikkat çekti

2010 Best Model of Turkey birinciliğinin ardından oyunculuk kariyerine başlayan Çağatay Ulusoy, son dönemdeki değişimiyle konuşuluyor. Ünlü oyuncu, Bodrum'da bir hayranıyla çekildiği fotoğrafla yeniden gündeme geldi.

2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra "Adını Feriha Koydum" dizisiyle oyunculuğa adım atan Çağatay Ulusoy, başarılı kariyerinin yanı sıra son dönemdeki fiziksel değişimiyle de dikkat çekiyor.

Çağatay Ulusoy'un son hali. Kaynak: Sosyal medyaÇağatay Ulusoy'un son hali. Kaynak: Sosyal medya

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Geçtiğimiz aylarda final yapan "Eşref Rüya" dizisinde Eşref Tek karakterini canlandıran ünlü oyuncu, bu kez Bodrum'da görüntülendi.

Türkbükü'nde bir hayranıyla karşılaşan Ulusoy, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyada paylaşılan kare kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Çağatay Ulusoy'un son hali: Fiziksel değişimi dikkat çekti - 1

Geçmişte fit ve kaslı görünümüyle sık sık gündeme gelen oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Paylaşılan fotoğrafın ardından Ulusoy'un değişimi hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Çağatay Ulusoy'un son hali: Fiziksel değişimi dikkat çekti - 2

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