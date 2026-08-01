Bahar Candan'dan dikkat çeken açıklama: "Nihal'i Demet Özdemir oynasın"

Anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran 2025'te hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ardından zor günler geçiren Bahar Candan, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Candan, "Ablanızın hayatı film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Etkinlikte ablasının özel hayatına ilişkin de konuşan Bahar Candan, "Ablamın hayatındaki partneri çok matah bir adam değildi. Olacaksa en iyi kötü karakteri oynayan kimse o olsun." sözleriyle dikkat çekti.

Nihal Candan anoreksiya nervoza nedeniyle 30 yaşında hayatını kaybetti

HASTANE SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Bahar Candan, daha önce yaptığı açıklamalarda da Nihal Candan'ın hastanede geçirdiği son günlere ilişkin duygusal ifadeler kullanmıştı.

Ablasının son ana kadar eşini beklediğini söyleyen Candan, "Hastanede sürekli duş alıyor, güneş kremi sürüyordu. Son ana kadar kocasını bekledi. Gözü sürekli kocasını aradı." demişti.

Sözlerinin devamında sitemini dile getiren Bahar Candan, "Gözü kapıda kaldı. Kocasını hep gelir diye bekledi. O ise bu sırada tatildeydi." ifadelerini kullanmıştı.