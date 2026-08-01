Bahar Candan'dan dikkat çeken açıklama: "Nihal'i Demet Özdemir oynasın"
Bahar Candan, katıldığı etkinlikte vefat eden ablası Nihal Candan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Ablanızın hayatı film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusunu yanıtlayan Candan, Nihal Candan'ı canlandırması için Demet Özdemir'i istediğini söyledi.
Anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran 2025'te hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ardından zor günler geçiren Bahar Candan, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Candan, "Ablanızın hayatı film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
"ABLAMIN HAYATINI DEMET ÖZDEMİR OYNASIN"
Bir moda yarışmasıyla tanınan Nihal Candan'ın hayatının sinemaya uyarlanması halinde başrolde Demet Özdemir'i görmek istediğini söyleyen Bahar Candan, "Ablamı Demet Özdemir'in canlandırmasını isterim." ifadelerini kullandı.
"ÇOK MATAH BİR ADAM DEĞİLDİ"
Etkinlikte ablasının özel hayatına ilişkin de konuşan Bahar Candan, "Ablamın hayatındaki partneri çok matah bir adam değildi. Olacaksa en iyi kötü karakteri oynayan kimse o olsun." sözleriyle dikkat çekti.
HASTANE SÜRECİNİ ANLATMIŞTI
Bahar Candan, daha önce yaptığı açıklamalarda da Nihal Candan'ın hastanede geçirdiği son günlere ilişkin duygusal ifadeler kullanmıştı.
Ablasının son ana kadar eşini beklediğini söyleyen Candan, "Hastanede sürekli duş alıyor, güneş kremi sürüyordu. Son ana kadar kocasını bekledi. Gözü sürekli kocasını aradı." demişti.
Sözlerinin devamında sitemini dile getiren Bahar Candan, "Gözü kapıda kaldı. Kocasını hep gelir diye bekledi. O ise bu sırada tatildeydi." ifadelerini kullanmıştı.