Ablasını kaybeden Bahar Candan: "Acım olgunlaşmadı"

2. Sayfa'nın haberine göre, Candan açıklamasında, "Hala duygular çok yoğun... Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım olgunlaşmadı henüz. O yüzden yorum yapmayacağım. Yorum yapanları da saygıyla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ İMAJI VE TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Güzellik yarışmasına konuk olarak katılan fenomen isim, hem yeni saç stili hem de basına karşı sergilediği duygusal ve mesafeli tavırlarla adından söz ettirdi. Yaşadığı zorlu sürecin izlerini taşıyan Candan'ın değişen imajı sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.