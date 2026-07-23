Ablasını kaybeden Bahar Candan: "Acım olgunlaşmadı"
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, 20 Haziran 2025'te anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybeden ablası Nihal Candan katıldığı davette duygusal anlar yaşadı. Candan, "Acım henüz olgunlaşmadı" sözleriyle dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl anoreksiya nervoza nedeniyle ablası Nihal Candan'ı kaybeden sosyal medya fenomeni Bahar Candan, katıldığı davette kameralar karşısına geçti. Yaşadığı derin acıyı kelimelere döken Candan'ın, sorular karşısında konuşmakta zorlandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.
"ACIM OLGUNLAŞMADI"
2. Sayfa'nın haberine göre, Candan açıklamasında, "Hala duygular çok yoğun... Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım olgunlaşmadı henüz. O yüzden yorum yapmayacağım. Yorum yapanları da saygıyla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.
Ablasının yokluğuna alışamadığını belirten fenomen, "Acım henüz olgunlaşmadı" diyerek yürekleri burktu.
YENİ İMAJI VE TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Güzellik yarışmasına konuk olarak katılan fenomen isim, hem yeni saç stili hem de basına karşı sergilediği duygusal ve mesafeli tavırlarla adından söz ettirdi. Yaşadığı zorlu sürecin izlerini taşıyan Candan'ın değişen imajı sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.