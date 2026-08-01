Geçmişin izleri silindi! Burak Bulut'tan boşanma sonrası olay hamle

Burak Bulut, fenomen Eda Sakız ile 9 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmasının ardından yaptığı son hamleyle gündem oldu. Ünlü şarkıcının, kolunda yer alan ve Eda Sakız'ın gözlerinin işlendiği dövmeyi kapattırdığı ortaya çıktı.