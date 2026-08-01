Geçmişin izleri silindi! Burak Bulut'tan boşanma sonrası olay hamle
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Burak Bulut, fenomen Eda Sakız ile 9 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmasının ardından yaptığı son hamleyle gündem oldu. Ünlü şarkıcının, kolunda yer alan ve Eda Sakız'ın gözlerinin işlendiği dövmeyi kapattırdığı ortaya çıktı.
Burak Bulut ile fenomen Eda Sakız, 12 Ağustos 2025'te Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI
Şarkıcı Alişan'ın sahne aldığı düğünde Burak Bulut'un nikâh şahitliklerini Kurtuluş Kuş ile İrem Derici üstlenmişti. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 9 aylık evliliklerini tek celsede bitirmişti.
ESKİ EŞİ İÇİN YAPTIRDIĞI DÖVMEYİ KAPATTI
Boşanmanın ardından Burak Bulut'un, eski eşi Eda Sakız'ın gözlerinin yer aldığı dövmeyi yeni bir tasarımla kapattırdığı görüldü. Ünlü şarkıcının yeni dövmesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden de çok sayıda yorum aldı.