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Geçmişin izleri silindi! Burak Bulut'tan boşanma sonrası olay hamle

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçmişin izleri silindi! Burak Bulut'tan boşanma sonrası olay hamle

Burak Bulut, fenomen Eda Sakız ile 9 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmasının ardından yaptığı son hamleyle gündem oldu. Ünlü şarkıcının, kolunda yer alan ve Eda Sakız'ın gözlerinin işlendiği dövmeyi kapattırdığı ortaya çıktı.

Burak Bulut ile fenomen Eda Sakız, 12 Ağustos 2025'te Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Burak Bulut ile Eda Sakız'ın 9 aylık evliliği bitmiştiBurak Bulut ile Eda Sakız'ın 9 aylık evliliği bitmişti

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

Şarkıcı Alişan'ın sahne aldığı düğünde Burak Bulut'un nikâh şahitliklerini Kurtuluş Kuş ile İrem Derici üstlenmişti. Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 9 aylık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ESKİ EŞİ İÇİN YAPTIRDIĞI DÖVMEYİ KAPATTI

Boşanmanın ardından Burak Bulut'un, eski eşi Eda Sakız'ın gözlerinin yer aldığı dövmeyi yeni bir tasarımla kapattırdığı görüldü. Ünlü şarkıcının yeni dövmesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden de çok sayıda yorum aldı.

Geçmişin izleri silindi! Burak Bulut'tan boşanma sonrası olay hamle - 1

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