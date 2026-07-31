Türkiye'nin en zengin kadınıydı! Servet Koçak'ın kasasının boş olduğu iddiası

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak, 10 Mayıs'ta 89 yaşında hayatını kaybetti. Koçak'ın vefatının ardından aile içinde başlayan miras anlaşmazlığı yargıya taşındı.

Vefat eden kişinin mal varlığının belirlenmesini amaçlayan terekenin tespiti davası kapsamında yetkililer, Servet Koçak'ın uzun yıllar yaşadığı Kara Todori Yalısı'nda inceleme yaptı.

İddiaya göre Koçak'ın kızı Naciye Koçak, annesini kardeşleri Recai ve Necati Koçak'a haber vermeden defnetti. Bu gelişmenin ardından kardeşler, önce anneleri hakkında açtıkları vasi davasının ardından, vefat sonrası mirasın tespiti için de mahkemeye başvurdu.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, Recai ve Necati Koçak, kasada bulunması gerektiğini iddia ettikleri mücevherler ile diğer değerli mal varlıklarının tespit edilmesi için hukuki mücadelelerini sürdürüyor.

İddiaya göre keşif sırasında açılan kasanın boş olduğu görüldü. Kasada para, mücevher veya başka bir kıymetli eşyanın bulunmadığı öne sürüldü.

MİRAS ANLAŞMAZLIĞI YILLARDIR SÜRÜYOR

Servet Koçak'ın vefatının ardından yeniden gündeme gelen aile içindeki gerilimin aslında uzun yıllara dayandığı ortaya çıktı. Koçak ailesi, 2022 yılından bu yana miras ve mal varlığı nedeniyle çeşitli davalarla karşı karşıya bulunuyor.

İddiaya göre Servet Koçak'ın oğulları Recai ve Necati Koçak, 2022 yılında kız kardeşleri Naciye Koçak'ın annelerinin mal varlığını usulsüz şekilde kullandığını öne sürerek harekete geçti. İki kardeş, annelerinin taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasını talep ederken, Servet Koçak'a vasi atanması için de dava açtı.

NACİYE KOÇAK'A SUÇ DUYURUSU

Aile içindeki hukuki süreç, Servet Koçak'ın vefatının ardından da devam etti. İddiaya göre Recai Koçak, annesinin ölümünü kendilerinden gizlediği ve defin işlemlerini haber vermeden gerçekleştirdiği gerekçesiyle kız kardeşi Naciye Koçak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Naciye Koçak'ın ise 2010 yılında Yunan bankacı Costa Iozias ile evlendiği, yaklaşık 1,5 yıl süren evliliğin ardından boşanarak İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Naciye Koçak'ın, boşanmasının ardından uzun yıllar annesi Servet Koçak ile birlikte yaşadığı belirtildi.

Servet Koçak'ın mirasına ilişkin hukuki süreç ve aile bireyleri arasındaki davalar ise mahkemede devam ediyor.

Naciye Koçak