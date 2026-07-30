Motosiklet kazasında ölen Glen Hansard'ın son saatleri ortaya çıktı

"Once" filmiyle En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar kazanarak dünya çapında ün kazanan 56 yaşındaki Glen Hansard, İrlanda'nın başkenti Dublin'de geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümü müzik dünyasında büyük üzüntü yaratırken, kazadan önceki son saatlerine ilişkin ayrıntılar da netleşti.

Fotoğraf: Sosyal medyada

KUTLAMA GECESİNİN ARDINDAN GELEN ACI HABER

The Irish Times'ın aktardığı bilgilere göre Hansard, kazadan önce Dublin'deki Wren's Nest adlı mekânda bulunuyordu. Salı akşamları düzenlenen geleneksel İrlanda müziği gecelerine düzenli olarak katıldığı belirtilen sanatçı, o gece ayrıca Mayo County futbol takımının şampiyonluk kutlamalarında da yer aldı.

Müzik ve sohbetle geçen gecenin ardından motosikletine binen Hansard, Lower Road güzergâhını kullanarak batı yönüne doğru yola çıktı. Ancak ünlü sanatçı, bardan yaklaşık üç kilometre uzaklaştıktan sonra tek taraflı bir motosiklet kazası geçirdi.