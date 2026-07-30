Motosiklet kazasında ölen Glen Hansard'ın son saatleri ortaya çıktı
Oscar ödüllü İrlandalı müzisyen ve oyuncu Glen Hansard'ın motosiklet kazasında hayatını kaybetmeden önceki son saatlerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dublin'de geleneksel müzik gecesine katılan Hansard'ın, bardan ayrıldıktan kısa süre sonra kaza yaptığı öğrenildi.
"Once" filmiyle En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar kazanarak dünya çapında ün kazanan 56 yaşındaki Glen Hansard, İrlanda'nın başkenti Dublin'de geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümü müzik dünyasında büyük üzüntü yaratırken, kazadan önceki son saatlerine ilişkin ayrıntılar da netleşti.
KUTLAMA GECESİNİN ARDINDAN GELEN ACI HABER
The Irish Times'ın aktardığı bilgilere göre Hansard, kazadan önce Dublin'deki Wren's Nest adlı mekânda bulunuyordu. Salı akşamları düzenlenen geleneksel İrlanda müziği gecelerine düzenli olarak katıldığı belirtilen sanatçı, o gece ayrıca Mayo County futbol takımının şampiyonluk kutlamalarında da yer aldı.
Müzik ve sohbetle geçen gecenin ardından motosikletine binen Hansard, Lower Road güzergâhını kullanarak batı yönüne doğru yola çıktı. Ancak ünlü sanatçı, bardan yaklaşık üç kilometre uzaklaştıktan sonra tek taraflı bir motosiklet kazası geçirdi.
KAZAYLA İLGİLİ TEKNİK İNCELEME SÜRÜYOR
Yetkililer, tek araçlı gerçekleşen kazayla ilgili cezai bir soruşturma açılmayacağını açıkladı. Polis ekiplerinin ise kazanın nedenini belirlemek amacıyla teknik incelemeyi sürdürdüğü bildirildi. Kesin ölüm nedeninin, toksikoloji testleri ve otopsi raporunun tamamlanmasının ardından açıklanacağı ifade edildi.
EŞİ VE KÜÇÜK ÇOCUĞUNU GERİDE BIRAKTI
Finlandiyalı şair Maire Saaritsa ile evli olan Glen Hansard, 2022 yılında ilk kez baba olmuştu. Ünlü sanatçı, geride eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu bıraktı.