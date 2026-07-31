Alişan arşivini açtı! Şarkıcı olacağı yıllar öncesinden belliymiş
Şarkıcı Alişan, sosyal medyada popüler olan "Galerindeki 5. fotoğrafın ne anlatıyor?" akımına katılarak çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı. Okul müsameresinde mikrofonla şarkı söylerken çekilen fotoğraf, sanatçının müziğe küçük yaşlarda başladığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Hem sesi hem de aile hayatıyla beğeni toplayan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
ALİŞAN'DAN SİYAH ÖNLÜKLÜ PAYLAŞIM
"Aynalı Tahir" ve "Cennet Mahallesi" dizilerindeki performanslarıyla da tanınan sanatçı, sosyal medyada yayılan "Galerindeki 5. fotoğrafın ne anlatıyor?" akımına katıldı.
Paylaşılan fotoğrafta, siyah ilkokul önlüğüyle okul müsameresinde mikrofon karşısında şarkı söyleyen küçük Alişan dikkat çekti. Yanında ise saz çalan öğretmeni yer aldı. Kare, sanatçının müziğe olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını ortaya koydu.
MEĞER YILLAR ÖNCESİNDEN BELLİYMİŞ
Takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Pek çok kullanıcı, Alişan'ın çocukluk yıllarındaki sahne performansının bugünkü müzik kariyerinin ilk adımlarını yansıttığını belirten yorumlarda bulundu.
2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen Alişan, Burak ve Eliz adını verdiği iki çocuğuyla aile hayatına ilişkin paylaşımlarıyla da zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. Bu kez ise yıllar öncesinden paylaştığı nostaljik fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.