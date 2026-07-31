Alişan arşivini açtı! Şarkıcı olacağı yıllar öncesinden belliymiş

"Aynalı Tahir" ve "Cennet Mahallesi" dizilerindeki performanslarıyla da tanınan sanatçı, sosyal medyada yayılan "Galerindeki 5. fotoğrafın ne anlatıyor?" akımına katıldı.

Hem sesi hem de aile hayatıyla beğeni toplayan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Paylaşılan fotoğrafta, siyah ilkokul önlüğüyle okul müsameresinde mikrofon karşısında şarkı söyleyen küçük Alişan dikkat çekti. Yanında ise saz çalan öğretmeni yer aldı. Kare, sanatçının müziğe olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını ortaya koydu.

Alişan, oyuncu Buse Varol ile 6 Mayıs 2018 tarihinde evlendi

MEĞER YILLAR ÖNCESİNDEN BELLİYMİŞ

Takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Pek çok kullanıcı, Alişan'ın çocukluk yıllarındaki sahne performansının bugünkü müzik kariyerinin ilk adımlarını yansıttığını belirten yorumlarda bulundu.

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen Alişan, Burak ve Eliz adını verdiği iki çocuğuyla aile hayatına ilişkin paylaşımlarıyla da zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor. Bu kez ise yıllar öncesinden paylaştığı nostaljik fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.