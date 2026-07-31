Yıldız Tilbe'den güldüren 60 yaş benzetmesi

Kendine has sesi ve güçlü yorumuyla bilinen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, konser sırasında kendisi için hazırlanan doğum günü kutlaması karşısında hayranlarına teşekkür etti. Yaş almanın kendisinde bıraktığı etkilerden samimi bir dille söz eden sanatçı, zamanın geçişine dair hislerini dinleyicileriyle paylaştı.

"60'IM AMA BİR TAŞIM"

Yeni yaşına ilişkin konuşan Tilbe, şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki doğmuşum. Aslında gücüme gidiyor, zamanımın azalıyor olması. Yaşım ilerledikçe kafam bozuluyor kutlarken. 60'ım ama bir taşım, Allah'a bin şükür. Vallahi hiç bakmıyorum kendime, sadece aynada bakıyorum."