Yıldız Tilbe'den güldüren 60 yaş benzetmesi
Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde hayranlarının hazırladığı doğum günü sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. 60 yaşına giren ünlü sanatçı, yeni yaşını sahnede kutlarken yaptığı esprili açıklamalarla da izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü.
Kendine has sesi ve güçlü yorumuyla bilinen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, konser sırasında kendisi için hazırlanan doğum günü kutlaması karşısında hayranlarına teşekkür etti. Yaş almanın kendisinde bıraktığı etkilerden samimi bir dille söz eden sanatçı, zamanın geçişine dair hislerini dinleyicileriyle paylaştı.
"60'IM AMA BİR TAŞIM"
Yeni yaşına ilişkin konuşan Tilbe, şu ifadeleri kullandı:
"İyi ki doğmuşum. Aslında gücüme gidiyor, zamanımın azalıyor olması. Yaşım ilerledikçe kafam bozuluyor kutlarken. 60'ım ama bir taşım, Allah'a bin şükür. Vallahi hiç bakmıyorum kendime, sadece aynada bakıyorum."
"TELEFONUN ŞARJI AMA DOLU DEĞİL GİBİ"
Yaş ilerledikçe insanın daha yavaş hareket ettiğini söyleyen sanatçı, bunu kendine has üslubuyla şu sözlerle anlattı:
"İnsan yaşı ilerledikçe yavaşlıyor. 30 yaşındaki gibi olmuyor. Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi."
Tilbe'nin zamanın geçişini "Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi" sözleriyle özetlemesi salondaki izleyicileri güldürdü. Samimi açıklamalarıyla alkış alan sanatçı, doğum günü kutlamasının ardından konserine sevilen şarkılarıyla devam etti.